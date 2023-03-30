РФ мобилизует 400 тысяч граждан, но оружие и техника в дефиците, — разведка Британии

По словам аналитиков, Кремль будет делать вид, что на фронт едут добровольцы, однако на самом деле это принудительный призыв. При этом, чтобы восполнить боевую мощь им нужны не только кадры.

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Российская Федерация собирается мобилизовать в Вооруженные силы еще 400 тысяч граждан, которых будут выдавать за "добровольцев". Эту информацию подтвердили в британской разведке, отчет которой был опубликован на странице Минобороны в Twitter 30 марта.

Примечательно, что несмотря на планы Кремля начать в ближайшее время набор еще 400 тысяч человек дополнительной живой силы, у них совершенно нет оружия и техники, которой можно было бы обеспечить будущие подразделения.

Публично российские СМИ называют новую обязательную волну мобилизации набором добровольцев, однако это далеко не так, как пишет британская разведка.

На практике различие между добровольным призывом и принудительной мобилизации будет размыто, а местные власти регионов будут из всех сил пытаться выполнять приказ Кремля.

Якобы добровольческая модель была принята из-за нехватки кадров, а также чтобы избавиться от инакомыслия.

"Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев. Однако для восстановления боевой мощи России в Украине потребуются не только кадры. России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем она имеет в настоящее время", — отмечают в Минобороны Британии.

Россияне собираются привлечь сотни тысяч граждан к войне Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 29 марта портал Bloomberg писал, что за 2023 год Кремль стремится привлечь к войне в Украине еще 400 тысяч россиян. Амбиции Путина усугубляют проблемы с дефицитом кадров в России.

Также, 21 марта в ГУР сообщили, что РФ набирает от 20 тысяч человек ежемесячно. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, скрытая мобилизация в России продолжается, однако моральное состояние этих граждан на крайне низком уровне.