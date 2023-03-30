РФ мобілізує 400 тисяч громадян, але зброя та техніка у дефіциті, — розвідка Британії

За словами аналітиків, Кремль вдаватиме, що на фронт їдуть добровольці, проте насправді це примусовий призов. При цьому, щоб заповнити бойову міць, їм потрібні не тільки кадри.

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Російська Федерація збирається мобілізувати до Збройних сил ще 400 тисяч громадян, яких видаватимуть за "добровольців". Цю інформацію підтвердили у британській розвідці, звіт якої було опубліковано на сторінці Міноборони у Twitter 30 березня.

Цікаво, що незважаючи на плани Кремля розпочати найближчим часом набір ще 400 тисяч осіб додаткової живої сили, вони зовсім не мають зброї та техніки, якою можна було б забезпечити майбутні підрозділи.

Публічно російські ЗМІ називають нову обов'язкову хвилю мобілізації набором добровольців, проте це не так, як пише британська розвідка. На практиці різницю між добровільним призовом і примусовою мобілізацією буде розмито, а місцева влада регіонів намагатиметься виконувати наказ Кремля з усіх сил.

Добровольчу модель було прийнято через брак кадрів, а також щоб позбутися інакодумства.

"Малоймовірно, що кампанія залучить 400 тисяч справжніх добровольців. Однак для відновлення бойової могутності Росії в Україні знадобляться не лише кадри. Росії потрібно більше боєприпасів та військової техніки, ніж вона має зараз", — зазначають у Міноборони Британії.

Росіяни збираються залучити сотні тисяч громадян до війни Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 29 березня портал Bloomberg писав, що за 2023 рік Кремль прагне залучити до війни в Україні ще 400 тисяч росіян. Амбіції Путіна ускладнюють проблеми з дефіцитом кадрів у Росії.

Також, 21 березня в ГУР повідомили, що РФ набирає від 20 тисяч людей щомісяця. За словами представника відомства Андрія Юсова, прихована мобілізація в Росії продовжується, проте моральний стан цих громадян на вкрай низькому рівні.