За 2023 рік Кремль прагне залучити до війни в Україні ще 400 тисяч росіян, — ЗМІ

Амбіції Путіна поглиблюють проблеми з дефіцитом кадрів у Росії. Попри це ворожу армію, за інформацією Bloomberg, хочуть збільшити до 1,5 млн бійців.

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У Росії посилюється нестача робочої сили через мобілізацію в країні. За минулий рік до армії залучили приблизно 400 тисяч росіян, але цьогоріч президент РФ Володимир Путін прагне збільшити військо у ще стільки ж бійців. Зосередженість Кремля на оборонних спроможностях держави шкодить іншим секторам економіки. Про це повідомили у Bloomberg.

Російський економіст Олександр Ісаков розповів журналістам, що насправді кількість мобілізованих у РФ могла перевищити півмільйона, адже у підрахунках не враховувалося вербування найманців у ПВК "Вагнер".

За інформацією джерел медіа, цього року Кремль прагне збільшити чисельність своїх армійців з 1,15 млн до 1,5 млн. Для цього необхідно залучити до війська 350 тисяч новобранців. Однак, як передають джерела, ЗС РФ шукають навіть більше — 400 тисяч осіб.

Мобілізація росіян та пов’язані з цим масові втечі за кордон призводять до дефіциту робочої сили у багатьох галузях. Нестача кадрів заважає російським підприємствам пристосовуватись до накладених на країну-агресорку санкцій, передає видання.

У російській рекрутинговій компанії журналістам розповіли, що за лютий кількість опублікованих вакансій вперше за рік перевищила кількість отриманих резюме.

Нагадаємо, 28 березня у ЗМІ повідомили, що попри стійкість Росії в короткостроковій перспективі країна-агресорка буде все більше залежати від Китаю через накладені на неї санкції.

Також 28 березня у Bloomberg повідомили, що приховані витрати РФ зросли до $31 млрд. Зокрема, окупанти змушені витрачати більше на окуповані території.