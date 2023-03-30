Израильские истребители F-35 впервые приняли участие в совместных учениях Red Flag в США

Сценарии учений отличаются реалистичностью и применением более 2200 воздушных и наземных целей.

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Военно-воздушные силы Израиля впервые присоединились к учениям Red Flag, проходившим в штате Невада на истребителях F-35 Adir. Об этом сообщает Defence Brief.

Акцент обучения Red Flag делался на усилении возможностей и укреплении альянсов Европейского и Центрального командований США. ВВС Израиля участвовали в них с самолетами 5 поколения F-35i Adir. Они сосредоточились на подготовке боевых действий и стратегических соревнованиях по программе подготовки Red Flag.

Американские и израильские лётчики отрабатывали реалистические сценарии с применением более 2200 целей в условиях потенциальной угрозы. Самолеты выполняли целый ряд задач:

противовоздушная оборона

противовоздушная атака

подавление ПВО врага в наступлении

подавление ПВО врага в обороне

"Участие израильских F-35 в Red Flag 23-2 является значительным шагом вперед для США и их союзников в продвижении к следующему уровню воздушной войны. Эти учения предлагают бойцам обеих стран редкий шанс объединить свои самые современные возможности. Будучи центром передового опыта пятого поколения, авиабаза Неллис способна размещать на земле подразделения F-35 союзников и испытывать их в воздухе", — заявил полковник ВВС США Джаред Хатчинсон, командир 414-й учебно-боевой эскадрильи.

Учения Red Flag – это ежегодные тренировки на авиабазе Неллис в Неваде. В них участвуют численные подразделения американской армии и союзники. Главная цель – обеспечить реалистичные сценарии боевой подготовки. Для этого отрабатываются удары по наземным и воздушным целям.

Напомним, 29 марта в СМИ писали, что не так с двигателями на истребителях F-35 производства Pratt & Whitney.

27 февраля сообщалось, что ВВС Греции будут 5 лет ждать первые истребители F-35 из-за нагруженности предприятий.