Ізраїльскі винищувачі F-35 вперше взяли участь у спільних навчаннях Red Flag в США

Сценарії навчань відрізняються реалістичністю, а також застосуванням понад 2 200 повітряних і наземних цілей.

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Військово-повітряні сили Ізраїлю вперше приєдналися до навчань Red Flag, які проходили в штаті Невада на винищувачах F-35 Adir. Про це повідомляє Defence Brief.

Акцент навчань Red Flag робився на посиленні можливостей і зміцненні альянсів Європейського та Центрального командувань США. ВПС Ізраїлю брали участь в них з літаками 5 покоління F-35i Adir. Вони зосередились на підготовці бойових дій та стратегічних змаганнях за програмою підготовки Red Flag.

Американські та ізраїльські льотчики відпрацьовували реалістичні сценарії із застосуванням понад 2 200 цілей в умовах потенційної загрози. Літаки виконували цілу низку завдань:

протиповітряна оборона;

протиповітряна атака;

придушення ППО ворога в наступі;

придушення ППО ворога в обороні.

"Участь ізраїльських F-35 у Red Flag 23-2 є значним кроком вперед для США та їхніх союзників у просуванні до наступного рівня повітряної війни. Ці навчання пропонують бійцям обох країн рідкісний шанс об’єднати свої найсучасніші можливості. Будучи центром передового досвіду п’ятого покоління, авіабаза Нелліс здатна розміщувати на землі підрозділи F-35 союзників і випробовувати їх у повітрі", — заявив полковник ВПС США Джаред Хатчінсон, командир 414-ї навчально-бойової ескадрильї.

Навчання Red Flag — це щорічні тренування на авіабазі Нелліс у Неваді. В них беруть участь чисельні підрозділи американської армії та союзники. Головна мета — забезпечити реалістичні сценарії бойової підготовки. Для цього відпрацьовуються удари по наземних та повітряних цілях.

Нагадаємо, 29 березня в ЗМІ писали, що не так з двигунами на винищувачах F-35 виробництва Pratt & Whitney.

27 лютого повідомлялось, що ВПС Греції будуть 5 років чекати на перші винищувачі F-35 через навантаженість підприємств.