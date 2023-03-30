Бомбы по 500 килограммов: в Воздушных силах рассказали о новой угрозе со стороны РФ

Справиться с таким снарядом, по словам спикера командования Юрия Игната, могут средства ПВО, которые украинские военные ждут от стран-союзниц.

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Российские военные все чаще начали использовать для атак крылатые авиабомбы. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона в четверг, 30 марта.

По его словам, использование Россией крылатых авиабомб — это новая угроза для Украины так как противник начал применять эти корректируемые бомбы практически каждый день.

"Это новая угроза, которая предстала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 килограммов летят десятки километров", — сказал Игнат.

Спикер ВС подчеркнул, что с такой бомбой можно будет справиться средствами ПВО. Но для этого нужно усилить давление на страны-союзницы Украины, чтоб поторопить их с передачей необходимой техники.

Юрий Игнат также добавил, что даже в самой оптимальной ситуации системы ПВО не смогут покрыть всю территорию Украины. Поэтому с новой угрозой со стороны РФ — крылатыми авиабомбами — нужно будет бороться и новыми методами.

"У этой бомбы есть боевая часть, с этим надо что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы ждем", — сказал спикер ВС ВСУ.

Напомним, 12 марта ВС РФ впервые применили аналог крылатых бомб JDAM-ER. Во время полета у бомбы отвалился комплект крыльев и 500-килограммовый снаряд ФАБ-500 упал в огороде жителей оккупированного Донецка.

Кроме того, 4 марта стало известно, что РФ впервые применила против Украины новые бомбы весом 1500 кг. Боеприпас УПАБ-1500В был представлен в РФ в 2019 году, его разработали для поражения высокозащищенных объектов в радиусе до 40 км.