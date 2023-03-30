Бомби по 500 кілограмів: у Повітряних силах розповіли про нову загрозу з боку РФ

Впоратися з таким снарядом, за словами спікера командування Юрія Ігната, можуть засоби ППО, на які українські військові чекають від країн-союзниць.

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Російські військові дедалі частіше почали використовувати для атак крилаті авіабомби. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону в четвер, 30 березня.

За його словами, використання Росією крилатих авіабомб — це нова загроза для України, оскільки противник почав застосовувати ці кориговані бомби практично щодня.

"Це нова загроза, яка постала перед нами: не залітаючи в зону ураження нашої ППО, вони скидають ці бомби. Бомби по 500 кілограмів летять десятки кілометрів", — сказав Ігнат.

Спікер ПС наголосив, що з такою бомбою можна буде впоратися засобами ППО. Але для цього треба посилити тиск на країни-союзниці України, щоб поквапити їх із передачею необхідної техніки.

Юрій Ігнат також додав, що навіть у найоптимальнішій ситуації системи ППО не зможуть покрити всю територію України. Тому з новою загрозою з боку РФ, крилатими авіабомбами, треба буде боротися й новими методами.

"Ця бомба має бойову частину, з цим треба щось робити. Не тільки засобами ППО, яких ми чекаємо", — сказав спікер ПС ЗСУ.

Нагадаємо, 12 березня ЗС РФ вперше застосували аналог крилатих бомб JDAM-ER. Під час польоту в бомби відвалився комплект крил, і 500-кілограмовий снаряд ФАБ-500 упав на городі мешканців окупованого Донецька.

Крім того, 4 березня стало відомо, що РФ уперше застосувала проти України нові бомби вагою 1500 кг. Боєприпас УПАБ-1500В був представлений в РФ у 2019 році, його розробили для ураження високозахищених об'єктів у радіусі до 40 км.