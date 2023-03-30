"Обернулось пшиком": Россия не может вести стратегические наступательные операции, — ГУР

Кремль, по словам представителя разведки Андрея Черняка, ежемесячно мобилизует до 20 тысяч человек. С таким ресурсом Россия сможет воевать еще как минимум два года.

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Большое наступление российских войск оказалось "пшиком". Оккупанты показали, что не в состоянии проводить стратегические наступательные операции. Об этом 30 марта рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью "Укринформу".

"Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированный пропагандой на протяжении нескольких месяцев так называемое "большое наступление" обернулось для России пшиком", — сказал Черняк журналистам.

По его словам, российские оккупанты с момента начала наступления не достигли практически никаких ощутимых результатов.

Он также отметил, что на данный момент РФ пытается выйти на официальные границы Донецкой и Луганской областей, однако Силы обороны Украины наносят захватчикам серьезные потери и мешают их планам.

У России еще есть ресурсы, чтобы вести войну

Однако, как сказал Черняк, у России еще есть ресурсы, чтобы вести войну в таких темпах еще до конца 2023 года, а также, может быть, и весь 2024-й год. Но, если Запад еще повысит уровень санкционного давления, то критические проблемы у РФ начнутся раньше.

В том же интервью Андрей Черняк рассказал, что санкции Запада очень негативно сказываются на российском ВПК. Промышленность уже не может покрывать те потери на фронте, с которыми сталкиваются ВС РФ и наемники ЧВК "Вагнер" и других формирований.

"Сейчас россияне шаманят над устаревшими советскими танками и отправляют их в Украину. Конечно, здесь не нужно питать иллюзий: даже старый Т-62 или Т-54 способен вести огонь", — сказал Черняк.

Он отметил, что у Украины сейчас есть большое количество противотанковых средств, как западных, так и собственного производства. Поэтому, как считает представитель ГУР, Силы обороны справятся с российскими танками.

РФ продолжает скрытую мобилизацию

Что касается живой силы, то Черняк рассказал, что практически каждый месяц Россия набирает около 20 тысяч новых солдат среди россиян. Быстрее всего на фронте оказываются мобилизованные с оккупированных территорий. Затем, если есть необходимость, командование отправляет мобилизованных из бедных регионов России.

"Во временно оккупированном Крыму россияне недавно начали забирать в армию тюремных вертухаев, пожарных и работников других спасательных служб", — сказав Черняк.

Он сказал, что большинство мобилизованных имеют очень плохое морально-психологическое состояние и низкую мотивацию. Их практически не обучают, а на фронт отправляют в качестве "пушечного мяса".

Ранее 29 марта глава МИД Дмитрий Кулеба призвал не называть весеннее контрнаступление ВСУ "решающим" в войне с РФ. По его словам, в случае неудачных атак украинской армии на Западе могут усилиться настроения о необходимости переговоров и компромисса с Россией.

Также сообщалось, что 30 марта генерал ВСУ Александр Павлюк объяснил важность танков Leopard 2. Он сказал, что у украинских бойцов высокая мотивация, чтобы овладеть западной бронетехникой. Также он лично поездил на танке Leopard 2.