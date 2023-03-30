Оккупанты бьют и оказывают давление на депортированных из Украины детей, — Герасимчук (видео)

По словам детского омбудсмена Дарьи Герасимчук, перед отправкой в РФ оккупанты их "сортируют". А перед возвращением родителям их заставляют удалять все возможные доказательства из телефонов.

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В четверг, 30 марта, уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук рассказала о том, что в России избивали вывезенных из Украины детей за отказ петь русский гимн и вставать во время его звучания. Об этом она рассказала в эфире "Радио Свобода".

"Очень часто детей наказывают за то, что они отказываются говорить на русском языке, отказываются учить и петь российский гимн, вставать во время гимна. Практически все дети свидетельствуют, на них оказывали психологическое давление, по-разному обзывали за то, что они украинцы. Есть даже дети, которые свидетельствуют о том, что их били за такое неповиновение", — поделилась в эфире Герасимчук.

Герасимчук также добавила, что у некоторых детей были даже фотоподтверждения, но когда российская сторона передавала их родителям, то заставляла удалять все фото и видео доказательств. Несколько сотен детей, которых с трудом удалось вернуть делились историями о насильственных действиях и старались передать записки от других детей, о факте нахождения которых ведомство даже не знало.

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По ее словам, сейчас в ведомстве есть информация о более чем 19,5 тысячи украинских детей "по факту обращения локальных властей, и по факту обращения родных, родственников, родителей и свидетелей депортации или принудительного перемещения ребенка", который депортировали в РФ.

Однако 19,5 тысячи – это не окончательная цифра. Подсчет депортированных детей усложняет, в частности, то, что часть из них перевозили не в Россию, а на оккупированные территории Украины, которые сейчас неподконтрольны украинским властям.

Уполномоченная по правам ребенка также сообщила, что по собранным показаниям, перед депортацией в РФ детей "сортируют", а уже после их перемещения – травят, избивают и насильно насаждают русскую культуру.

"Россияне хотят с помощью наших детей просто пополнить свою нацию. …. Они проводят так называемые принудительные "медицинские осмотры" на оккупированных территориях, якобы с целью "позаботиться" о детях, но на самом деле это ничто иное, как такой отбор тех детей, у которых нет проблем со здоровьем", – отметила Герасимчук.

Напомним, на прошлой неделе Фокус писал историю насильственно депортированного в РФ мальчика, который рассказал об ужасном отношении оккупантов к украинским детям.

В середине марта СБУ сообщила о подозрении чиновнику оккупационной власти администрации Херсонской области, которого подозревают в причастности к депортации украинских детей и вывозе украинского зерна в РФ.