Окупанти б'ють і чинять тиск на депортованих з України дітей, — Герасимчук (відео)

За словами дитячого омбудсмена Дар'ї Герасимчук, перед відправкою до РФ окупанти їх "сортують". А перед поверненням до батьків їх змушують видаляти всі докази з телефонів.

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У четвер, 30 березня, уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук розповіла про те, що в Росії били вивезених з України дітей за відмову співати російський гімн та вставати під час його звучання. Про це вона розповіла в ефірі "Радіо Свобода".

"Дуже часто дітей карають за те, що вони відмовляються говорити російською мовою, відмовляються вчити та співати російський гімн, вставати під час гімну. Практично всі діти свідчать, що на них чинили психологічний тиск, по-різному обзивали за те, що вони українці. Є навіть діти, які свідчать про те, що їх били за таку непокору», — розповіла Герасимчук.

Герасимчук також додала, що деякі діти мали навіть фотопідтвердження, але коли російська сторона передавала їх батькам, то змушувала видаляти всі фото та відео докази.

Декілька сотень дітей, яких важчим чином вдалося повернути до батьків, розповідали про насильницькі дії і намагалися передати записки від інших дітей, про факт знаходження яких на території РФ відомство навіть не знало.

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За її словами, зараз у відомства є інформація про більш ніж 19,5 тисяч українських дітей "за фактом звернення місцевої влади, і за фактом звернення рідних, родичів, батьків і свідків депортації або примусового переміщення дитини", яку депортували до РФ.

Однак 19,5 тисяч – це не остаточна цифра. Підрахунок депортованих дітей ускладнює зокрема те, що частину з них перевозили не до Росії, а на окуповані території України, які зараз непідконтрольні українській владі.

Уповноважена з прав дитини також повідомила, що за даними свідків, перед депортацією до РФ дітей "сортують", а вже після їхнього переміщення – на них чинять психологічний тиск, б'ють і насильно змушують вивчати російську культуру.

"Росіяни хочуть за допомогою наших дітей просто поповнити свою націю. .... Вони проводять так звані примусові "медичні огляди" на окупованих територіях, нібито з метою подбати про дітей, але насправді це ніщо інше, як відбір дітей, які не мають проблем зі здоров'ям", – зазначила Герасимчук.

Нагадаємо, минулого тижня Фокус писав історію насильно депортованого в РФ хлопчика, який розповів про жахливе ставлення окупантів до українських дітей.

У середині березня СБУ повідомила про підозру чиновнику окупаційної влади адміністрації Херсонської області, якого підозрюють у причетності до депортації українських дітей та вивезенні українського зерна до РФ.