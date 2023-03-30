Почти ничего не осталось: под Белгородом опустели военные базы РФ (фото, видео)
На военной базе РФ в районе села Солоты Белгородской области, в 30 км от Харьковской области, дислоцирован 237-й танковый полк российских войск. Но спустя год после начала войны база осталась практически без техники.
Подтверждением возможных проблем со снабжением российских войск могут служить опустевшие военные базы на территории РФ, в частности в районе села Солоты Белгородской области, где находится 237-й танковый полк ВС РФ, участвововавший в боестолкновениях в районе Изюма Харьковской области, согласно информации Минобороны Украины. Об этом сообщают "Схемы".
От Харьковской области эту военную базу отделяет расстояние в 30 км.
Строительство базы, по некоторым данным, началось в 2015 году, в конце 2020-го ее построили. Отмечается, что над объектом работала российская компания "Мегалайн", к которой имеет отношение близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин, финансирующий российское военизированное формирование ЧВК "Вагнер".
Авторы материала опубликовали снимки базы в Солоте, сделанные спутником Planet Labs в период с января 2022 по март 2023 года.
По состоянию на начало полномасштабного вторжения российских войск в Украину, на базе находились сотни единиц техники, но уже к 23 марта 2023 там не осталось практически ничего.
В свою очередь, военные исследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) сообщили, что руководство ВС РФ сняло с консервации устаревшую технику советского образца и отправило в Украину танки Т-54/Т-55 времен Второй мировой войны. Об этом сообщается в посте CIT в Telegram. Аналитики сделали вывод о проблемах со снабжением ВС РФ по опубликованным фото эшелонов российской техники, направлявшихся с Дальнего Востока.
Напомним, что возле базы российских войск в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы. Об этом мэр города Иван Федоров сообщил 30 марта.
Украина использует одинаковую маркировку военной техники, пытаясь ввести в заблуждение российскую разведку. Представители оккупационных войск заявили, что видели колонны с одинаковыми номерными знаками и буксируемые гаубицы с идентичной маркировкой в разных районах Донбасса.