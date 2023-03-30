Майже нічого не залишилося: під Бєлгородом спорожніли воєнні бази РФ (фото, відео)

На воєнній базі РФ у районі села Солоти Білгородської області, за 30 км від Харківської області, дислоковано 237-й танковий полк російських військ. Але через рік після початку війни база залишилася майже без техніки.

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Підтвердженням можливих проблем із постачанням російських військ можуть слугувати спорожнілі воєнні бази на території РФ, зокрема в районі села Солоти Білгородської області, де дислокован 237-й танковий полк ЗС РФ, який брав участь у бойових сутичках в районі Ізюму Харківської області, згідно з інформацією Міноборони України. Про це повідомляють "Схеми".

Від Харківської області цю військову базу відокремлює відстань 30 км.

Фото: Planet Labs | Російська техніка на воєнній базі в районі села Солоти Білгородської області

Будівництво бази, за деякими даними, почалося у 2015 роцi, наприкінці 2020-го її збудували. Зазначається, що над об'єктом працювала російська компанія "Мегалайн", до якої має відношення близький до Кремля бізнесмен Євген Пригожин, який фінансує російське воєнізоване формування ПВК "Вагнер".

Автори матеріалу опублікували знімки бази в Солоті, зроблені супутником Planet Labs у період із січня 2022 року по березень 2023 року.

Станом на початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, на базі були сотні одиниць техніки, але вже до 23 березня 2023 року там не залишилося практично нічого.

Зі свого боку воєнні дослідники з Conflict Intelligence Team (CIT) повідомили, що керівництво ЗС РФ зняло з консервації застарілу техніку радянського зразка і відправило в Україну танки Т-54/Т-55 часів Другої світової війни. Про це повідомляється у пості CIT у Telegram. Аналітики зробили висновок про проблеми з постачанням ЗС РФ по опублікованих фото ешелонів російської техніки, що прямували з Далекого Сходу.

Нагадаємо, що біля бази російських військ в окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Про це мер міста Іван Федоров повідомив 30 березня.

Україна використовує однакове маркування воєнної техніки, намагавшись ввести в оману російську розвідку. Представники окупаційних військ заявили, що бачили колони з однаковими номерними знаками і гаубиці, що буксируються, з ідентичним маркуванням у різних районах Донбасу.