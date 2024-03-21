"Розташовані досить близько": Тайвань заявив про "величезні" військові бази КНР у Південнокитайському морі

За словами міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву, за можливості Тейбей скористається "найкращим способом", щоб продемонструвати свій суверенітет над островом Тайпін, навколо якого Пекін споруджує військові бази.

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На трьох островах, що оточують узбережжя Тайваню в Південнокитайському морі, з'явилися "величезні" військові бази Китаю. Про це сказав міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву, повідомляє Nikkei Asia.

Як зазначають журналісти, Тайвань і Китай претендують на більшу частину Південнокитайського моря, проте Тайбей контролює тільки острів Іту-Аба, який Тайвань називає Тайпін.

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Під час спілкування з журналістами Джозеф Ву наголосив, що немає жодних сумнівів у тому, що острів належить Тайваню, і уряд захищатиме свій суверенітет над ним.

"Китай уже створив величезні військові бази в Південнокитайському морі на трьох островах, що оточують Тайпін, — рифі Субі, рифі Файєрі-Крос і рифі Місчіф — і всі вони розташовані досить близько до нашого Тайпіну", — заявив міністр.

Глава МЗС Тайваню також зазначив, що за можливості Тайбей скористається "найкращим способом", щоб продемонструвати свій суверенітет над Тайпіном, проте не уточнив, які саме дії плануються.

"Оскільки суперечка продовжує загострюватися, ми на Тайвані повинні подумати про те, як використовувати мирні засоби для розв'язання проблеми Південнокитайського моря і не дозволяти іншим думати, що ми створюємо труднощі", — додав він.

Нагадаємо, 12 січня сталося зіткнення берегової охорони Китаю з групою філіппінських рибалок, які збирали молюсків у Південнокитайському морі. Інцидент трапився на мілині Скарборо, яка розташована в межах міжнародно визнаної виключної економічної зони Філіппін.

Раніше, 30 жовтня ЗМІ повідомили, що Китай робить небезпечні перехоплення в повітрі та на воді літаків і кораблів різних країн. За словами журналістів, Китайське керівництво обрало стратегію підтримки, блокування та удару в Південнокитайському морі та західній частині Тихого океану.