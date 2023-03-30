На горячие участки фронта: украинские военные получили 300 беспилотников Mavic 3T

Дроны уже показали свою эффективность на поле боя. Они позволяют проводить разведку, наводить артиллерию и самое главное — сохранять жизни украинских защитников.

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Украинские войска получат 300 дронов DJI Mavic 3T Thermal, которые будут направлены в самые горячие участки фронта: 160 коптеров — на Восток, 85 — на Запорожское направление и еще 55 — на Херсонское направление. Об этом сообщает "Урядовий портал".

Беспилотники приобрели благодаря совместному сбору в рамках инициативы UNITED24. Всего за три дня удалось собрать почти 61 млн гривен.

"Дроны уже показали свою эффективность на поле боя. Они позволяют проводить разведку, наводить артиллерию и самое главное — сохранять жизни наших военных. Проект "Армия дронов "перерос в большую государственную поддержку развития БПЛА в Украине", — говорится в сообщении.

В связи с этим министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что вместе Минобороны Украины, Генштаб и правительственная команда вопрос решается системно — упрощаются процессы, преодолеваются бюрократические преграды

"Все для того, чтобы на фронте стало в сотни раз больше дронов, ведь смелость украинцев и технологии станут ключевыми для будущей победы", — отметил Федоров.

Каждый DJI Mavic 3T Thermal оснащен тепловизором и камерой с зумом, что позволяет проводить разведку даже ночью. Также благодаря этим дронам военные могут корректировать артиллерию и уничтожать российскую технику. Таким образом, беспилотники позволяют военным знать все о враге, подчеркнуто в публикации

Уточняется, что за 9 месяцев деятельности "Армии дронов" приобрела 3201 дрон, а контрактов заключили на более чем 4 млрд грн.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов 29 марта анонсировал появление на вооружении украинской армии ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 км. Чиновник не назвал точное количество аппаратов, но намекнул на то, что их тысячи.

Обозреватели Defence Express 28 марта сообщили, что российские инженеры пытались создать ударный дрон Ту-300 "Коршун-У" на базе советского Ту-141 "Стриж", однако в итоге работы закончились ничем. Сообщалось, что к этому приложили руку Минобороны РФ, которое совершенно равнодушно отнеслось к проекту, в результате проект не был представлен ни на одной выставке.