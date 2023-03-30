На гарячі ділянки фронту: українські воєнні здобули 300 безпілотників Mavic 3T

Дрони вже показали свою ефективність на полі бою. Вони дозволяють проводити розвідку, наводити артилерію та найголовніше — зберігати життя українських захисників.

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Українські війська отримають 300 дронів DJI Mavic 3T Thermal, які будуть направлені в найгарячіші ділянки фронту: 160 коптерів — на Схід, 85 — на Запорізький напрямок і ще 55 — на Херсонський напрямок. Про це повідомляє "Урядовий портал".

Безпілотники придбали завдяки спільному збору у межах ініціативи UNITED24. Загалом за три дні вдалося зібрати майже 61 млн гривень.

"Дрони вже показали свою ефективність на полі бою. Вони дозволяють проводити розвідку, наводити артилерію та найголовніше — зберігати життя наших воєнних. Проєкт Армія дронів переріс у велику державну підтримку розвитку БПЛА в Україні", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав, що разом Міноборони України, Генштаб та урядова команда вирішує питання системно — спрощуються процеси, долаються бюрократичні перепони.

"Все для того, щоб на фронті стало в сотні разів більше дронів, адже сміливість українців та технології стануть ключовими для майбутньої перемоги", — зазначив Федоров.

Кожен DJI Mavic 3T Thermal оснащений тепловізором та камерою із зумом, що дозволяє проводити розвідку навіть уночі. Також завдяки цим дронам воєнні можуть коригувати артилерію та знищувати російську техніку. Таким чином, безпілотники дозволяють воєнним знати все про ворога, наголошено в публікації.

Уточнюється, що за 9 місяців діяльності "Армії дронів" придбала 3201 дрон, а контрактів уклали на понад 4 млрд грн.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов 29 березня анонсував появу на озброєнні української армії ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3000 км. Чиновник не назвав точну кількість апаратів, але натякнув, що їх тисячі.

Оглядачі Defence Express 28 березня повідомили, що російські інженери намагалися створити ударний дрон Ту-300 "Коршун-У" на базі радянського Ту-141 "Стриж", однак у підсумку роботи закінчилися нічим. Повідомлялося, що до цього доклали руку Міноборони РФ, яке абсолютно байдуже поставилося до проєкту, в результаті чого дрон не був представлений на жодній виставці.