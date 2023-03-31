Это "дамоклов меч": Китай не поддерживает передачу ядерного оружия другим странам

По словам представителя КНР в ООН, только Пекин дает гарантии о неиспользовании ядерного оружия и возможности угрожать им.

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Китай не поддерживает передачу ядерного оружия в другие страны, как и возможность размещения его за пределами страны. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан во время заседания Совета безопасности ООН.

"Ядерное оружие — это "дамоклов меч", наша позиция относительно ядерного оружия является последовательной и четкой. С первых дней владения ядерным оружием КНР четко придерживается защитной ядерной стратегии. Китай никогда не будет первым применять ядерное оружие ни в какое время и не при каких обстоятельствах", — заявил Гэн Шуан.

По его словам, КНР является единственной страной, которая подтверждает согласие не использовать данный тип оружия и возможности угрожать им.

"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны", — заявил Гэн Шуан.

По словам представителя Китая, в прошлом году пять лидеров ядерных стран выступили с заявлением, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать.

"Сегодня это заявление является еще более важным. Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами", — добавил он.

В пятницу, 31 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ядерной войной в случае победы Украины в войне с Россией.

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия с 3 апреля начнет строительство хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси.