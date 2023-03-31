Це "дамоклів меч": Китай не підтримує передачу ядерної зброї іншим країнам

За словами представника КНР в ООН, тільки Пекін дає гарантії щодо невикористання ядерної зброї та можливості погрожувати нею.

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Китай не підтримує передачу ядерної зброї в інші країни, а також можливість розміщення її за межами країни. Про це у п'ятницю, 31 березня, заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан під час засідання Ради безпеки ООН.

"Ядерна зброя — це "дамоклів меч", наша позиція щодо ядерної зброї є послідовною та чіткою. З перших днів володіння ядерною зброєю КНР чітко дотримується захисної ядерної стратегії. Китай ніколи не буде першим застосовувати ядерну зброю ні в який час і ні за яких обставин", — заявив Ген Шуан.

За його словами, КНР є єдиною країною, яка підтверджує згоду не використовувати цей тип зброї та можливості погрожувати нею.

"Ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї, щоб жодні ядерні країни не передавали свою ядерну зброю за кордон і не розміщували її за межами своєї країни", — заявив Ген Шуан.

За словами представника Китаю, минулого року п'ять лідерів ядерних країн заявили, що ядерну війну неможливо виграти і її не можна починати.

"Сьогодні ця заява є ще більш важливою. Китай закликає всі ядерні країни дотримуватися своїх зобов'язань, зменшувати ризик ядерної війни та уникати будь-яких конфліктів між ядерними державами", — додав він.

У п'ятницю, 31 березня, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив ядерною війною у разі перемоги України у війні з Росією.

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Росія з 3 квітня розпочне будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі.