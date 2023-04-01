"План провалился": британская разведка о наступлении ВС РФ под командованием Герасимова

По информации Минобороны Британии, Россия потеряла десятки тысяч мобилизованных россиян, растратив временное преимущество в личном составе.

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Зимнее наступление российской армии под руководством начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова провалилось. За это время погибли десятки тысяч мобилизованных россиян. Об этом сообщает разведка Британии в сводке за 1 апреля.

Специалисты отмечают, что 11 января 2023 года генерал Валерий Герасимов принял личное командование "специальной военной операцией" в Украине. В период пребывания на своем посту он пытался начать общее зимнее наступления с целью полностью оккупировать украинский Донбасс. Однако спустя 80 дней становится очевидно, что его проект провалился, считают в разведке.

В Минобороны Британии отмечают, что на нескольких участках фронта на востоке Украины российские войска добились лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв. РФ в основном растратила временное преимущество в личном составе, которое получила в результате осенней "частичной мобилизации".

"Существует реальная вероятность того, что Герасимов после десяти лет работы на посту начальника Генштаба раздвинет границы допустимых поражений политического руководства России", — отмечают разведчики.

Напомним, 30 марта в ГУР отмечали, что Россия не может вести стратегические наступательные операции, а большое наступление ВС РФ оказалось "пшиком". В то же время представитель разведки Андрей Черняк рассказал, что ежемесячно РФ мобилизирует 20 тысяч людей, и сможет воевать еще как минимум 2 года.

29 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что заявления о весеннем контрнаступлении украинских войск, как о "решающем" в войне с Россией опасны для Украины. По его словам, в случае неудачных атак украинской армии на Западе могут усилиться настроения о необходимости переговоров и компромисса с Россией.