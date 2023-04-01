"План провалився": британська розвідка про наступ ЗС РФ під командуванням Герасимова

За інформацією Міноборони Британії, Росія втратила десятки тисяч мобілізованих росіян, вичерпавши тимчасову перевагу в особовому складі.

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Зимовий наступ російської армії під керівництвом начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова провалився. За цей час загинуло десятки тисяч мобілізованих росіян. Про це повідомляє розвідка Британії у зведенні за 1 квітня.

Фахівці зазначають, що 11 січня 2023 року генерал Валерій Герасимов почав особисто командувати "спеціальною військовою операцією" в Україні. У період перебування на своїй посаді він намагався розпочати загальний зимовий наступ з метою повністю окупувати український Донбас. Однак через 80 днів стає очевидним, що його проєкт провалився, вважають у розвідці.

У Міноборони Британії зазначають, що на кількох ділянках фронту на сході України російські війська досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв. РФ переважно вичерпала тимчасову перевагу в особовому складі, яку отримала внаслідок осінньої "часткової мобілізації".

"Існує реальна ймовірність того, що Герасимов після десяти років роботи на посаді начальника Генштабу розсуне межі допустимих поразок політичного керівництва Росії", — зазначають розвідники.

Нагадаємо, 30 березня в ГУР зазначали, що Росія не може вести стратегічні наступальні операції, а великий наступ ЗС РФ виявився "пшиком". Водночас представник розвідки Андрій Черняк розповів, що щомісяця РФ мобілізує 20 тисяч людей, і зможе воювати ще як мінімум 2 роки.

29 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що заяви про весняний контрнаступ українських військ як про "вирішальний" у війні з Росією небезпечні для України. За його словами, у разі невдалих атак української армії на Заході можуть посилитися настрої щодо необхідності переговорів та компромісу з Росією.