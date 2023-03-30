"Обернулося пшиком": Росія не може вести стратегічні наступальні операції, — ГУР

Кремль, за словами представника розвідки Андрія Черняка, щомісяця мобілізує до 20 тисяч людей. З таким ресурсом Росія зможе воювати ще щонайменше два роки.

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Великий наступ російських військ виявився "пшиком". Окупанти показали, що не можуть проводити стратегічні наступальні операції. Про це 30 березня розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк в інтерв'ю "Укрінформу".

"Наразі ми бачимо, що російська армія виявилася нездатною вести стратегічні наступальні операції. Анонсований пропагандою протягом кількох місяців так званий "великий наступ" обернувся для Росії пшиком", — сказав Черняк журналістам.

За його словами, російські окупанти з моменту початку наступу не досягли жодних відчутних результатів.

Він також зазначив, що зараз РФ намагається вийти на офіційні кордони Донецької та Луганської областей, проте Сили оборони України завдають загарбникам серйозних втрат і заважають їхнім планам.

Росія ще має ресурси, щоб вести війну

Однак, як сказав Черняк, Росія ще має ресурси, щоб вести війну в таких темпах ще до кінця 2023 року, а також, можливо, і весь 2024-й рік. Але якщо Захід ще підвищить рівень санкційного тиску, то критичні проблеми у РФ почнуться раніше.

У тому ж інтерв'ю Андрій Черняк розповів, що санкції Заходу дуже негативно впливають на російський ВПК. Промисловість вже не може покривати втрати на фронті, з якими стикаються ЗС РФ і найманці ПВК "Вагнер" та інших формувань.

"Зараз росіяни шаманять над застарілими радянськими танками й відправляють їх в Україну. Звичайно, тут не потрібно мати ілюзій: навіть старий Т-62 або Т-54 здатний вести вогонь", — сказав Черняк.

Він зазначив, що Україна зараз має велику кількість протитанкових засобів, як західних, так і власного виробництва. Тому, як вважає представник ГУР, Сили оборони впораються із російськими танками.

РФ продовжує приховану мобілізацію

Щодо живої сили, то Черняк розповів, що практично щомісяця Росія набирає близько 20 тисяч нових солдатів серед росіян. Найімовірніше, на фронті опиняються мобілізовані з окупованих територій. Потім, якщо є потреба, командування відправляє мобілізованих із бідніших регіонів Росії.

"У тимчасово окупованому Криму росіяни нещодавно почали забирати в армію тюремних вертухаїв, пожежників і працівників інших рятувальних служб", — сказав Черняк.

Він сказав, що більшість мобілізованих мають дуже поганий морально-психологічний стан і низьку мотивацію. Їх практично не навчають, а на фронт відправляють як "гарматне м'ясо".

Раніше 29 березня голова МЗС Дмитро Кулеба закликав не називати весняний контрнаступ ЗСУ "вирішальним" у війні з РФ. За його словами, у разі невдалих атак української армії на Заході можуть посилитися настрої щодо необхідності переговорів та компромісу з Росією.

Також повідомлялося, що 30 березня генерал ЗСУ Олександр Павлюк пояснив важливість танків Leopard2. Він сказав, що українські бійці мають високу мотивацію, щоб опанувати західну бронетехніку. Також він особисто поїздив на танку Leopard 2.