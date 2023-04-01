"Помогает веками": Зеленский назвал секретное оружие, позволившее защитить Киев от ВС РФ

В первые дни полномасштабной войны река Ирпень затопила территорию более 13 тысяч гектаров, остановив продвижение оккупантов.

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Вода стала секретным оружием, которое помогло украинцам остановить российскую армию в Киевской области и защитить столицу. Об этом в Telegram написал президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на ролик от проекта United24.

"Под натиском украинских воинов российские оккупанты были вынуждены бежать из Киевщины. Этому способствовало еще одно секретное оружие, уже несколько веков помогающее воинам Украины защищать эти земли от вражеских нашествий", — написал Зеленский.

Ролик посвящен реке Ирпень, воды которой помешали россиянам пробраться к Киеву в начале полномасштабного вторжения. ВС РФ сосредоточили на границах с Украиной 107 батальонно-тактических групп, а 24 февраля более 30 тысяч солдат и тысячи единиц бронетехники выдвинулись из Беларуси через Чернобыль, рассчитывая захватить столицу Украины через три дня.

Чтобы остановить захватчиков, украинские власти на второй день вторжения взорвали дамбу на Ирпене, и хлынувшая через поврежденные шлюзы река затопила около 13 тысяч гектаров земли, включая село Демидов в 35 км севернее Киева. По словам партизан, уровень воды повышался примерно на метр в сутки, поэтому техника ВС РФ не смогла продвинуться дальше. Оккупанты искали способ переправиться, что дало украинским войскам достаточно времени для перегруппировки, подготовки артиллерии и создания двух оборонительных рубежей вокруг Киева.

"Вода стала оружием защиты", — отметил министр обороны Алексей Резников.

Все мосты через Ирпень были разрушены, поэтому россиянам пришлось возводить понтонные переправы. При этом российские войска стали относительно легкой целью для ВСУ. В итоге армии России пришлось отступить из Киевской области, потеряв треть боевой техники и большое количество живой силы.

Авторы ролика обратили внимание, что первый рубеж обороны, возведенный в первые дни вторжения, совпадает с линией обороны, созданной в 1941 году для сдерживания войск нацистской Германии. Тогда СССР подготовила много минных полей вдоль берегов реки Ирпень, которые помогли продержаться два месяца. А еще раньше, во времена Киевской Руси, князь Владимир Великий построил примерно в том же месте "змиевы валы" — систему обороны, защищавшую от набегов кочевников с юга и юго-запада.

28 марта 2022 украинская армия освободила Ирпень от оккупантов. В честь годовщины Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный напомнил, что ВС РФ применяли там все виды вооружений, включая авиацию, но так и не смогли удержать город.

В апреле 2022 года мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что ВС РФ массово убивали жителей города. Оккупанты расстреливали людей и давили их боевой техникой, а многих мужчин брали в плен для обмена.