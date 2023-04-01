"Допомагає століттями": Зеленський назвав секретну зброю, що дозволила захистити Київ

У перші дні повномасштабної війни річка Ірпінь затопила територію понад 13 тисяч гектарів, зупинивши просування окупантів.

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Вода стала секретною зброєю, яка допомогла українцям зупинити російську армію на Київщині та захистити столицю. Про це Telegram написав президент України Володимир Зеленський, посилаючись на ролик від проєкту United24.

"Під натиском українських воїнів російські окупанти були змушені тікати з Київщини. Цьому сприяла ще одна секретна зброя, яка вже кілька століть допомагає воїнам України захищати ці землі від ворожих навал", — написав Зеленський.

Ролик присвячений річці Ірпінь, води якої завадили росіянам пробратися до Києва на початку повномасштабного вторгнення. ЗС РФ зосередили на кордонах з Україною 107 батальйонно-тактичних груп, а 24 лютого понад 30 тисяч солдатів і тисячі одиниць бронетехніки вирушили з Білорусі через Чорнобиль, розраховуючи захопити столицю України за три дні.

Щоб зупинити загарбників, українська влада на другий день вторгнення підірвала дамбу на Ірпені, і річка, що ринула через пошкоджені шлюзи, затопила близько 13 тисяч гектарів землі біля села Демидів за 35 км на північ від Києва. За словами партизанів, рівень води підвищувався приблизно на метр за добу, тому техніка ЗС РФ не змогла просунутися далі. Окупанти шукали спосіб переправитися, що дало українським військам достатньо часу для перегрупування, підготовки артилерії та створення двох оборонних рубежів навколо Києва.

"Вода стала зброєю захисту", — зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

Усі мости через Ірпінь були зруйновані, тож росіянам довелося зводити понтонні переправи. При цьому російські війська стали відносно легкою мішенню для ЗСУ. У результаті армії Росії довелося відступити з Київської області, втративши третину бойової техніки та велику кількість живої сили.

Автори ролика звернули увагу на те, що перший рубіж оборони, зведений у напочатку вторгнення, збігається з лінією оборони, створеною в 1941 році для стримування військ нацистської Німеччини. Тоді СРСР підготувала багато мінних полів уздовж берегів річки Ірпінь, які допомогли протриматись два місяці. А ще раніше, за часів Київської Русі, князь Володимир Великий побудував приблизно в тому ж місці "Змієві вали" — систему оборони, що захищала від набігів кочівників з півдня та південного заходу.

28 березня 2022 року українська армія звільнила Ірпінь від окупантів. На честь роковин Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагадав, що ЗС РФ застосовували там усі види озброєнь, включаючи авіацію, але так і не змогли утримати місто.

У квітні 2022 року мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що ЗС РФ масово вбивали мешканців міста. Окупанти розстрілювали людей і тиснули на них бойовою технікою, а багатьох чоловіків брали в полон для обміну.