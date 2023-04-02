От этого никуда не деться: офицер ВСУ разъяснил, почему Украине нужна новая волна мобилизации

Военнослужащий Юрий Гаврилишин считает, что, несмотря на войну, сейчас украинцы расслабились, но должны быть готовыми заменить бойцов на фронте.

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Украинские защитники, которые сейчас находятся на Бахмутском направлении, считают, что сейчас есть потребности в обновлении войска, так что избежать новой волны мобилизации в Украине не удастся. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Юрий Гаврилишин на позывной "Милан".

"Без банального осознания, что нужно заменить ребят на фронте, и победы не будет. Даже не знаю, на кого здесь положить вину. Потому что за год войны это уже можно было понять. Общество в любом случае никуда от этого не денется. Один военный в интервью как-то сказал, что хотел бы, чтобы бои за Киев продолжались, потому что тогда наше общество было единым, как никогда. Каждый чувствовал угрозу потери государства. Когда такая опасность для столицы завершилась, люди расслабились, и жизнь снова перешла в привычное русло", — говорит украинский защитник.

Он добавил, что украинцы должны понимать, что каждый, где бы он ни находился, на передовой или в тылу, должен на своем месте делать все, чтобы приближать победу Украины в войне.

"Необходимо тренироваться, брать оружие, отработать разные тактические элементы, учить огневую подготовку. Сейчас много литературы — было бы желание", — говорит Юрий Гаврилишин.

В России планируют мобилизовать в ВС РФ еще 400 тысяч человек. Все из-за того, что запланированное Россией наступление в Украине провалилось. В Кремле опасаются, что новая волна мобилизации будет политически непопулярна, поэтому отказываются от планов наступления. Еще одна столь масштабная кампания в РФ позволит пока не призывать резервистов.

ВС РФ в Украине ежемесячно теряют 25 тысяч военнослужащих убитыми. Число раненых в Украине россиян за месяц может достигать 75 тысяч.