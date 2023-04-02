Від цього нікуди не подітися: офіцер ЗСУ роз'яснив, чому Україні потрібна нова хвиля мобілізації

Військовослужбовець Юрій Гаврилишин вважає, що попри війну, зараз українці розслабилися, але мають бути готовими замінити бійців на фронті.

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Українські захисники, які нині перебувають на Бахмутському напрямку вважають, що зараз є потреби в оновленні війська, тож уникнути нової хвилі мобілізації в Україні не вдасться. Про це в інтерв'ю Gazeta.ua розповів офіцер 3-ої окремої штурмової бригади Юрій Гаврилишин на позивний "Мілан".

"Без банального усвідомлення, що треба замінити хлопців на фронті, і перемоги не буде. Навіть не знаю, на кого тут покласти провину. Бо за рік війни це вже можна було зрозуміти. Суспільство у будь-якому випадку нікуди від цього не дінеться. Один військовий в інтерв'ю якось сказав, що хотів би, щоб бої за Київ продовжувалися, тому що тоді наше суспільство було єдине, як ніколи. Кожен відчував загрозу втрати держави. Коли така небезпека для столиці завершилася, люди розслабилися, і життя знов перейшло у звичне річище", — говорить український захисник.

Він додав, що українці мають розуміти, що кожен, де б він не перебував, на передовій, чи в тилу, має на своєму місці робити все, щоб наближати перемогу України у війні.

"Необхідно тренуватися, брати зброю, відпрацювати різні тактичні елементи, вчити вогневу підготовку. Зараз багато літератури — було б бажання", — говорить Юрій Гаврилишин.

В Росії планують мобілізувати до ЗС РФ ще 400 тисяч осіб. Все через те, що запланований Росією наступ в Україні провалився. У Кремлі побоюються, що нова хвиля мобілізації буде політично непопулярною, тому відмовляються від планів наступу. Ще одна така масштабна кампанія в РФ дозволить поки не призивати резервістів.

ЗС РФ в Україні щомісяця втрачають 25 тисяч військовослужбовців убитими. Кількість поранених в Україні росіян за місяць може сягати 75 тисяч.