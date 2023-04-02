Уже обустраивают оборону: ВСУ выбили ВС РФ с нескольких позиций на Донбассе (видео)

По словам Алексея Дмитрашковского, оккупанты РФ терпят тяжелые потери личного состава и техники, хотя и пытаются вести наступление в районе Авдеевки, Карловки и Марьинки.

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На Донецком направлении благодаря слаженной работе украинских защитников российские оккупанты отошли с нескольких позиций. Об этом в эфире телемарафона 2 апреля сообщил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Он не уточнил, о позициях в районе каких населенных пунктов идет речь, но отметил, что сейчас там обустраиваются подразделения Сил обороны.

"Благодаря слаженным и умелым действиям наших защитников на Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций, сейчас мы обустраиваем эти позиции для ведения оборонных действий", — сказал он.

Он также отметил, что ВС РФ продолжают нести большие потери как личного состава, так и техники, но несмотря на это продолжают наступательные действия в районе Авдеевки, Карловки и Марьинки.

По словам Алексея Дмитрашковского, за прошедшие сутки российские оккупанты совершили 30 штурмовых действий в этом районе.

Силы обороны за год полномасштабной войны с РФ ликвидировали более 174 тысяч российских военных. Потери противника в Украине на 2 апреля составили 174 550 убитыми, сообщили в Генштабе ВСУ.

Украинские защитники, которые сейчас находятся на Бахмутском направлении, считают, что сейчас есть потребности в обновлении войска, так что избежать новой волны мобилизации в Украине не удастся.