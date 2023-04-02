Уже облаштовують оборону: ЗСУ вибили ЗС РФ із кількох позицій на Донбасі (відео)

За словами Олексія Дмитрашківського, окупанти РФ зазнають тяжких втрат особового складу та техніки, хоча й намагаються вести наступ у районі Авдіївки, Карлівки та Мар'їнки.

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На Донецькому напрямку завдяки злагодженій роботі українських захисників російські окупанти відійшли з кількох позицій. Про це в ефірі телемарафону 2 квітня повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський

Він не уточнив, про позиції в районі яких населених пунктів йдеться, але зауважив, що зараз там облаштовуються підрозділи Сил оборони.

"Завдяки злагодженим та вмілим діям наших захисників на Донецькому напрямку ворог відступив із деяких позицій, зараз ми облаштовуємо ці позиції для ведення оборонних дій", — сказав він.

Він також зазначив, що ЗС РФ продовжують зазнавати великих втрат як особового складу, так і техніки, але попри це продовжують наступальні дії в районі Авдіївки, Карлівки та Мар'їнки.

За словами Олексія Дмитрашківського, впродовж минулої доби російські окупанти здійснили 30 штурмових дій в цьому районі.

Сили оборони за рік повномасштабної війни з РФ ліквідували понад 174 тисячі російських військових. Втрати противника в Україні станом на 2 квітня склали 174 550 вбитими, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Українські захисники, які нині перебувають на Бахмутському напрямку вважають, що зараз є потреби в оновленні війська, тож уникнути нової хвилі мобілізації в Україні не вдасться.