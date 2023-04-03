"Ни шагу назад": солдатам РФ выдали памятку с призывом вернуться к "сталинским методам", — СМИ

Большая часть методички, которую проанализировали журналисты, посвящена идеологическому обоснованию войны с Украиной и призыву к исполнению документа, подписанного Сталиным — "истреблять трусов на месте".

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Российским военнослужащим, участвующим в полномасштабном вторжении, выдали пропагандистскую методичку, в которой называют "позорным" отступление из Херсона. Об этом сообщает российское издание "Медуза", в распоряжение которой попал один из экземпляров.

По информации издания, "Памятку военнослужащего Вооруженных сил РФ, участвующего в СВО" выпустил Западный военный округ (ЗВО) еще осенью 2022 года.

На обложке красуется карта Украины, на которой нет Крыма, территории Луганской и Донецкой областей отмечены в названии как области РФ, другие территории Украины, которые попали под оккупацию с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину никак не обозначены.

Авторы начинают свое повествования с событий XV века о благосостоянии Запада "путем превращения в рабов жителей Африки, безжалостной колонизации Индии, геноцида индейцев, сознательного уничтожения китайцев опиумом" и постепенно подводят к аргументам в пользу начала "спецоперации".

Неоднократно повторяется информация о противоречии ценностей Запада идеалам российской "самобытной цивилизации".

"Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, как западные страны "сдержали" обещание не допустить продвижения НАТО на восток", — заявил 21 февраля 2022 года Владимир Путин в своем послании перед началом вторжения в Украину. В брошюре его слова тщательно проиллюстрированы: страны на карте мира пронумерованы в порядке своего вступления в военный альянс.

Иллюстрация памятки для служащих ВС РФ Фото: Meduza.io

Авторы памятки подводят военных к заключению, что "активные нацисты" и виновники "многочисленных кровавых преступлений киевского режима" заслужили исключительно "предания суду". Также солдатам объясняют, что сейчас идет попытка захвата и "отмены" России "чужими руками", поскольку США столкнулись с очередным дефицитом ресурсов.

Рассуждая о российском отступлении из захваченных ранее областей Украины осенью 2022 года, авторы пространно цитируют знаменитый сталинский приказ № 227, известный миру как: "Ни шагу назад!". Подписанный Сталиным документ, запрещал солдатам отступать без соответствующего приказа, а также предписывал "истреблять" "паникеров и трусов" на месте.

Приказ № 227 допускал введение заградительных отрядов в составы армий и штрафные части, куда направляли военных, провинившихся в нарушении дисциплины "по трусости или неустойчивости".

Также в памятке солдатам армии РФ объясняют, как получить пенсию по инвалидности в случае ранения и указывают на возможность получить "дополнительное вознаграждение" — 50 тысяч рублей за сбитый беспилотник и миллион за захваченную ракетную систему HIMARS.

Напомним, в начале марта Минобороны России распространило для военнослужащих РФ памятку, в которой рассказывается как вести себя на оккупированных территориях, чтобы списать все "грехи". Прежде всего оккупантам запретили носить шевроны или другие опознавательные знаки на форме.

Также, в начале марта редактор военного отдела Фокуса, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин составил 10 заповедей для партизана — актуальную памятку для бойцов ТрО, и Вооруженных сил Украины.