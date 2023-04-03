"Ні кроку назад": солдатам РФ видали пам'ятку з закликом повернутися до "сталінських методів", — ЗМІ

Більшість методички, яку проаналізували журналісти, присвячена ідеологічному обґрунтуванню війни з Україною та заклику до виконання документа, підписаного Сталіним — "винищувати боягузів на місці".

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Російським воєннослужбовцям, які беруть участь у повномасштабному вторгненні, видали пропагандистську методичку, в якій називають "ганебним" відступ із Херсона. Про це повідомляє російське видання "Медуза", у розпорядження якої потрапив один з екземплярів.

За інформацією видання, "Пам'ятку воєннослужбовця Збройних сил РФ, що бере участь у СВО", випустив Західний воєнний округ (ЗВО) ще восени 2022 року.

На обкладинці красується карта України, на якій немає Криму, території Луганської та Донецької областей зазначені у назві як області РФ, інші території України, які потрапили під окупацію з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ніяк не позначені.

Автори розпочинають свої розповіді з подій XV століття про гарне життя Заходу "шляхом перетворення на рабів жителів Африки, безжальної колонізації Індії, геноциду індіанців, свідомого знищення китайців опіумом" і поступово підводять до аргументів на користь початку "спецоперації".

Неодноразово повторюється інформація про протиріччя цінностей Заходу ідеалам російської "самобутньої цивілізації".

"Сьогодні достатньо одного погляду на карту, щоб побачити, як західні країни "дотрималися" обіцянки не допустити просування НАТО на схід", — заявив 21 лютого 2022 року Володимир Путін у своєму посланні перед початком вторгнення в Україну. У брошурі його слова ретельно проілюстровано: країни на карті світу пронумеровані у порядку свого вступу до воєнного альянсу.

Ілюстрація пам'ятки для службовців ЗС РФ Фото: Meduza.io

Автори пам'ятки підводять воєнних до висновку, що "активні нацисти" та винуватці "численних кривавих злочинів київського режиму" заслужили виключно на "передання суду". Також солдатам пояснюють, що зараз йде спроба захоплення та "скасування" Росії "чужими руками", оскільки США зіткнулись з черговим дефіцитом ресурсів.

Розміркувавши про російський відступ із захоплених раніше областей України восени 2022 року, автори докладно цитують знаменитий сталінський наказ № 227, відомий світу як: "Ні кроку назад!". Підписаний Сталіним документ, забороняв солдатам відступати без відповідного наказу, а також наказував "винищувати" "панікерів та боягузів" на місці.

Наказ № 227 допускав введення загороджувальних загонів до складів армій та штрафні частини, куди направляли воєнних, що завинили у порушенні дисципліни "за боягузтво або нестійкість".

Також у пам'ятці солдатам армії РФ пояснюють, як отримати пенсію по інвалідності у разі поранення та вказують на можливість отримати "додаткову винагороду" — 50 тисяч рублів за збитий безпілотник і мільйон за захоплену ракетну систему HIMARS.

Нагадаємо, на початку березня Міноборони Росії поширило для воєннослужбовців РФ пам'ятку, в якій розповідається як поводитися на окупованих територіях, щоб списати всі "гріхи". Насамперед окупантам заборонили носити шеврони чи інші розпізнавальні знаки на формі.

Також, на початку березня редактор воєнного відділу Фокусу, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін склав 10 заповідей для партизана — актуальну пам'ятку для бійців ТрО та Збройних сил України.