"Каждый метр прикрыть не можем": в ВСУ рассказали о самом эффективном оружии против "Шахедов"

Вражеские беспилотники пытаются избежать украинских систем противовоздушной обороны, поэтому на них охотятся специальные мобильные группы зенитчиков.

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Против иранских дронов, которые двигаются с небольшой скоростью и постоянно меняют маршруты, лучше себя показали крупнокалиберные пулеметы. Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Шахеды" – малоскоростные цели и для их поражения необходимо применять именно крупнокалиберные пулеметы, которые более эффективны. Чтобы избежать поражения и выполнить свою задачу, иранские дроны постоянно меняют маршруты. Иногда летают кругами, заходят с одной стороны, пролетают, затем снова возвращаются. То есть все время пытаются избежать наших средств противовоздушной обороны»,— сообщил Наев.

По его словам, благодаря поддержке Западных партнеров насыщенность системы ПВО Украины постоянно увеличивается.

"Мы понимаем, что каждый квадратный метр мы прикрыть не сможем. Но мы пытаемся расставлять мобильные огневые группы и зенитные комплексы противовоздушной обороны на таких подходящих расстояниях, чтобы можно было прикрывать и страховать друг друга", — рассказывает командующий.

Он добавил, что враг пытается подобрать время для атак, когда считает, что украинские защитники могут быть уставшими, но отметил, что зенитчики ВСУ на страже и охотятся на "шахедов" круглосуточно.

"Наши зенитчики находятся в постоянной боевой готовности, постоянно находятся в машинах и только по сигналу включаются и переходят в боевую готовность номер один. Практика показывает, что зенитчики будут сбивать вражеские цели и днем и ночью, в частности", — сказал Сергей Наев.

Бойцам зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп ВСУ удалось уничтожить 9 "шахедов", которые российские захватчики запустили в сторону мирных городов в ночь на 31 марта.

По словам спикера ВВС Юрия Игната, россияне начали запускать с севера иранские дроны по разным направлениям, в частности в ночное время, когда им сложнее противостоять. Кафиры в последнее время прибегают к новой тактике атак — "шахеды" запускаются небольшими группами по разным направлениям. Тем не менее, украинские военные показывают хорошие результаты уничтожения вражеских БПЛА.