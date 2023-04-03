"Кожен метр прикрити не можемо": в ЗСУ розповіли про найефективнішу зброю проти "Шахедів"

Ворожі безпілотники намагаються уникнути українських систем протиповітряної оборони, тож на них полюють спеціальні мобільні групи зенітників.

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Проти іранських дронів, які рухаються з невеликою швидкістю і постійно змінюють маршрути, найкраще себе показали великокаліберні кулемети. Про це розповів командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Шахеди" – є малошвидкісними цілями і для їх ураження необхідно застосовувати саме великокаліберні кулемети, які більш ефективні. Для того, щоб уникнути ураження та виконати своє завдання, іранські дрони постійно змінюють маршрути. Іноді літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються. Тобто, весь час намагаються уникнути наших засобів протиповітряної оборони",— повідомив Наєв.

За його словами, завдяки підтримці Західним партнерам насиченість системи ППО України постійно збільшується.

"Ми розуміємо, що кожен квадратний метр ми прикрити не зможемо. Але ми намагаємося розставляти мобільні вогневі групи та зенітні комплекси протиповітряної оборони на таких відповідних відстанях, щоб можна було прикривати і страхувати один одного", — розповідає командувач.

Він додав, що ворог намагається підібрати час для атак, коли вважає, що українські захисники можуть бути втомленими, але зауважив, що зенітники ЗСУ на сторожі і полюють на "шахедів" цілодобово.

"Наші зенітники перебувають у постійній бойовій готовності, постійно перебувають у машинах і тільки за сигналом вмикаються і переходять у бойову готовність номер один. Практика показує, що зенітники збиватимуть ворожі цілі і вдень і вночі, зокрема", — сказав Сергій Наєв.

Бійцям зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп ЗСУ вдалося знищити 9 "шахедів", які російські загарбники запустили у бік мирних міст у ніч проти 31 березня.

За словами речника ВПС Юрія Ігната, росіяни почали запускати з півночі іранські дрони із різних напрямків, зокрема у нічний час, коли їм складніше протистояти. Окупанти останнім часом вдаються до нової тактики атак — "шахеди" запускаються невеликими групами з різних напрямків. Попри це, українські військові показують добрі результати знищення ворожих БПЛА.