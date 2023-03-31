Нічна атака ЗС РФ: у Повітряних силах ЗСУ показали знищення ворожих "шахедів" (відео)

Бійцям зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп, за інформацією командування, вдалося знищити 9 "шахедів", запущених загарбниками у бік мирних міст.

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Вночі з 30 на 31 березня ЗС РФ атакували територію України дронами Shahed. Кадри того, як сили ППО збивали безпілотники, опублікували Повітряні Сили ЗСУ.

"31 березня. Успішна бойова робота підрозділів протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України по російських дронах-камікадзе іранського виробництва", — підписали відео у ЗСУ.

Також Повітряні сили повідомили, що БПЛА Shahed знищують бійці зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід".

Загалом за ніч з 30 на 31 березня було збито 9 таких ударних дронів. Також вночі ворог запустив 9 ракет С-300 по Харкову. У Генштабі ЗСУ попереджають про високу ймовірність повторного обстрілу.

"Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, застосовує тактику терору проти мирних громадян нашої держави", — зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, 30 березня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що на повне відновлення міста потрібно 20 років. За його словами, Росія зруйнувала 50% Маріуполя. Бойченко вважає, що місто звільнять ЗСУ до кінця літа. Восени, на його думку, туди вже зможуть повертатись мешканці.

Увечері 30 березня російські телеграм-канали писали про потужні вибухи у Бєлгороді. Йшлося про 9 вибухів у російському місті, що лунали протягом 20 хвилин.