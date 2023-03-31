Ночная атака ВС РФ: в Воздушных силах ВСУ показали уничтожение вражеских "шахедов" (видео)

Бойцам зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп, по информации командования, удалось уничтожить 9 "шахедов", запущенных захватчиками в сторону мирных городов.

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Ночью с 30 на 31 марта ВС РФ атаковали территорию Украины дронами Shahed. Кадры того, как силы ПВО сбивали беспилотники, опубликовали Воздушные Силы ВСУ.

"31 марта. Успешная боевая работа подразделений противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины по российским дронам-камикадзе иранского производства", — подписали видео в ВСУ.

Воздушные силы сообщили, что БПЛА Shahed уничтожают бойцы зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".

Всего за ночь с 30 на 31 марта было сбито 9 таких ударных дронов. Также ночью враг запустил 9 ракет С-300 по Харькову. В Генштабе ВСУ предупреждают о высокой вероятности повторного обстрела.

"Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан нашего государства", — отметили в Генштабе.

Напомним, 30 марта городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что на полное восстановление города нужно 20 лет. По его словам, Россия разрушила 50% Мариуполя. Бойченко считает, что город освободят ВСУ до конца лета. Осенью, по его мнению, туда уже смогут возвращаться жители.

Вечером 30 марта российские телеграмм-каналы писали о мощных взрывах в Белгороде. Речь шла о 9 взрывах в российском городе, раздававшихся в течение 20 минут.