Форма стала теснее: за три года пандемии 10 тысяч солдат армии США заболели ожирением

Американские военачальники отмечают, что проблема с ожирением среди личного состава вооруженных сил США существует уже более десяти лет. Из-за этого в 2022 году американская армия впервые недобрала 15 000 новобранцев.

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Ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 привели к тому что в период с 2019 по 2021 годы у почти 10 000 военнослужащих срочной службы армии США развилось ожирение. Теперь командование вооруженных сил задумывается о том, как вернуть своих бойцов в форму. Об этом в интервью Military Times рассказал директор Центра исследований в области здравоохранения штата Мэриленд Трейси Перез Кельмус.

По его словам, новое исследование показало, что во время пандемии случаи ожирения среди военнослужащих США резко возросли. При этом рост заболеваемости наблюдался также в ВМС и морской пехоте.

"Армия и другие службы должны сосредоточиться на том, как вернуть войскам хорошую физическую форму", — сказал Кельмус.

В качестве примера обозреватели привели историю старшего сержанта армии Дэниела Мурильо, который несет службу на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине. Бесконечные часы работы за ноутбуком и повышенный стресс привели к тому, что 27-летний сержант потянулся к печенью и чипсам в казарме. А так как тренажерные залы были закрыты, а организованных тренировок не было, то мотивация Мурильо к самостоятельным занятиям была низкой. В итоге он набрал лишних 30 кг при росте 165 см.

"Я заметил это, форма была теснее", — признался сержант.

Кельмус отметил, что хотя свежие данные появятся к концу этого года, нет никаких признаков того, что эта тенденция прекращается, — это подчеркивает давнюю обеспокоенность по поводу боеготовности американских вооруженных сил.

С мнением эксперта согласен и генерал морской пехоты в отставке Стивен Чейни, соавтор недавнего доклада по проблеме ожирения. По его словам, военное руководство предупреждает о влиянии ожирения на вооруженные силы США уже более десяти лет, но затянувшиеся последствия пандемии подчеркивают необходимость срочных действий.

"Цифры не стали лучше. Они становятся все хуже, хуже и хуже. Это разрушительно. У нас есть серьезная проблема национальной безопасности", — подчеркнул Чейни.

Как итог, в 2022 году американская армия впервые не достигла своей цели по набору, недобрав 15 000 новобранцев, или четверть от требуемого количества. Во многом это связано с тем, что три четверти американцев в возрасте от 17 до 24 лет не годны к военной службе по ряду причин, включая лишний вес. Кроме того избыточный вес является самым значительным индивидуальным дисквалифицирующим фактором, который затрагивает более одного из 10 потенциальных призывников.

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Чтобы решить проблему, специалисты из Мичиганского университета предлагают изучить продукты питания в военных столовых, изучить режима сна и начать лечение военнослужащих с такими проблемами, как посттравматическое стрессовое расстройство. Вместе с тем предлагаются препараты против ожирения, в том числе семаглутид, который применяется при лечении сахарного диабета.

Эксперты подчеркнули, что отношение к ожирению как к хроническому заболеванию, требующему комплексного лечения, а не только силы воли, является ключевым.

Ранее сообщалось, что в ВВС США только 50% истребителей 5 поколения считаются пригодными для полетов, что значительно ниже целевого показателя в 65%. По информации генерал-лейтенанта воздушных сил Майкла Шмидта, на февраль среднемесячное количество готовых к выполнению задач самолетов составляло 53,1% из более 540 самолетов.