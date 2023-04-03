Форма стала тіснішою: за три роки пандемії 10 тисяч солдатів армії США захворіли на ожиріння

Американські воєначальники зазначають, що проблема з ожирінням серед особового складу збройних сил США існує вже понад десять років. Через це у 2022 році американська армія вперше недобрала 15 000 новобранців.

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Обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19 призвели до того, що в період з 2019 по 2021 роки майже у 10 000 військовослужбовців строкової служби армії США розвинулося ожиріння. Тепер командування збройних сил замислюється над тим, як повернути своїх бійців у форму. Про це в інтерв'ю Military Times розповів директор Центру досліджень у галузі охорони здоров'я штату Меріленд Трейсі Перез Кельмус.

За його словами, нове дослідження показало, що під час пандемії випадки ожиріння серед військовослужбовців США різко зросли. При цьому зростання захворюваності спостерігалося також у ВМС та морській піхоті.

"Армія та інші служби повинні зосередитись на тому, як повернути військам хорошу фізичну форму", — сказав Кельмус.

Як приклад оглядачі навели історію старшого сержанта армії Деніела Мурільйо, який несе службу на базі Форт-Брег у Північній Кароліні. Нескінченні години роботи за ноутбуком та підвищений стрес призвели до того, що 27-річний сержант потягнувся до печива та чіпсів у казармі. Оскільки тренажерні зали були закриті, а організованих тренувань був, то мотивація Мурильо до самостійних занять була низькою. У результаті він набрав зайвих 30 кг, маючи зріст 165 см.

"Я помітив це, форма була тіснішою", — зізнався сержант.

Кельмус зазначив, що хоча свіжі дані з'являться до кінця цього року, немає жодних ознак того, що ця тенденція припиняється, — це підкреслює давню стурбованість з приводу боєготовності американських збройних сил..

З думкою експерта погоджується і генерал морської піхоти у відставці Стівен Чейні, співавтор нещодавньої доповіді з проблеми ожиріння. За його словами, військове керівництво попереджає про вплив ожиріння на збройні сили США вже понад десять років, але наслідки пандемії, що затягнулися, наголошують на необхідності термінових дій.

"Цифри не стали кращими. Вони стають дедалі гіршими, гіршими й гіршими. Це руйнівно. У нас є серйозна проблема національної безпеки", — підкреслив Чейні.

Як підсумок, у 2022 році американська армія вперше не досягла своєї мети з набору, недобравши 15 000 новобранців, або чверть від необхідної кількості. Багато в чому це пов'язано з тим, що три чверті американців у віці від 17 до 24 років не придатні до військової служби через низку причин, зокрема й зайву вагу. Крім того, надмірна вага є найзначнішим індивідуальним дискваліфікаційним фактором, який зачіпає більше одного з 10 потенційних призовників.

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Щоб розв'язати проблему, фахівці з Мічиганського університету пропонують вивчити харчові продукти у військових їдальнях, вивчити режими сну і почати лікування військовослужбовців з такими проблемами, як посттравматичний стресовий розлад. Водночас пропонуються препарати проти ожиріння, зокрема семаглутид, який застосовують під час лікування цукрового діабету.

Експерти підкреслили, що ставлення до ожиріння як до хронічного захворювання, яке потребує комплексного лікування, а не лише сили волі, є ключовим.

Раніше повідомлялося, що у ВПС США лише 50% винищувачів 5 покоління вважаються придатними для польотів, що значно нижче за цільовий показник у 65%. За інформацією генерал-лейтенанта повітряних сил Майкла Шмідта, на лютий середньомісячна кількість готових до виконання завдань літаків становила 53,1% із понад 540 літаків.