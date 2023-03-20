Не хватает добровольцев. Почему молодые американцы не хотят идти в армию

После того, как США полностью вывели войска из Афганистана, все меньше молодых американцев идут добровольно в американскую армию. Вооруженные силы США сокращаются не из-за стратегического выбора, а просто потому, что им не хватает квалифицированных добровольцев – у этого будут колоссальные последствия для стратегической позиции США во все более неопределенном и опасном мире.

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Насколько серьезен кризис набора? В прошлом финансовом году армия не достигла своей цели по набору на 15 тысяч военнослужащих, что составляет 25% от запланированного. Эта недостача заставила армию сократить плановую численность личного состава с 476 тысяч до 466 тысяч человек. И текущий финансовый год, вероятно, будет еще хуже. По прогнозам армейских чиновников, к сентябрю численность личного состава уменьшится на 20 тысяч солдат – до 445 тысяч. Это означает, что основные сухопутные силы страны могут сократиться на 7% всего за два года – в то время, когда в Европе и даже в Тихом океане появляется все больше задач, а армия обеспечивает многие критически важные для военного времени средства поддержки на театре военных действий, без которых другие ведомства не могут функционировать.

Фокус перевел новый текст Дэвида Барно и Нора Бенсахель, посвященный реформе системы рекрутинга в армии США.

В прошлом году другие военные ведомства едва достигли своих целей по набору в ряды действующей армии, но в 2023 году им будет сложнее сделать это. В конце прошлого финансового года все они ускорили набор кандидатов на отсроченный призыв, в результате чего в этом году у них будет гораздо меньший резерв.

Корпус морской пехоты, возможно, сможет компенсировать эту проблему, поскольку выдающиеся показатели удержания персонала в прошлом году позволили ему понизить целевой набор. Возможно, это удастся и в текущем году. Но ВМС и ВВС сталкиваются с более серьезными препятствиями при наборе. И те, и другие, столкнувшись с нехваткой кандидатов для отсроченного призыва, предложили обширные финансовые бонусы и приняли целый ряд других единовременных мер – например, ВМС увеличили максимальный возраст призыва с 39 до 41 года. Кроме того, вербовщики ВМС и ВВС воспользовались выходом фильма "Top Gun: Maverick", который, как и его предшественник 1986 года, стал самым кассовым фильмом года. Недавний анализ показал, что фильм "Top Gun" увеличил набор на 8%.

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В той степени, в какой сиквел помог увеличить призыв в ВМС и ВВС в 2022 году, в 2023 году дефицит их призывников могут оказаться еще глубже. Например, ВВС только что объявили, что, скорее всего, не смогут достичь целей по набору во всех трех своих ветвях.

Почему это происходит сейчас? Отчасти, несомненно, дело в том, что окончание войны в Афганистане делает службу в армии менее привлекательной. Впервые за почти 20 лет американские войска больше не воюют за рубежом, сдерживая повстанцев и террористов. Безработица находится на низком уровне, что всегда усложняет процесс вербовки, а напряженная ситуация на рынке труда вынуждает многие компании повышать заработную плату и предлагать привлекательные стимулы для привлечения лучших кадров. Однако из-за сложного взаимодействия двух других факторов практически невозможно определить, какой из них оказывает наибольшее влияние.

Во-первых, число молодых людей, имеющих право служить в армии, резко сократилось в прошлом году из-за последствий пандемии COVID-19 – с и без того низкого показателя в 29% до шокирующих 23%. Уровень депрессии, тревоги и других психических расстройств резко возрос среди молодых (да и не очень молодых) американцев, которые столкнулись с порой экстремальными уровнями социальной изоляции.

Закрытие школ и дистанционное обучение привели к резкому снижению результатов тестов по всей стране (и в мире), а результаты ASVAB, стандартизированного военного теста для потенциальных новобранцев, снизились на целых 9%. Из-за закрытия школ рекрутерам также стало крайне сложно встречаться с молодыми людьми и устанавливать личный контакт, который очень важен для их работы. А уровень ожирения среди молодежи, который уже давно является одной из самых серьезных причин непригодности к службе в армии, во время пандемии вырос с 19% до 22%. Многие из этих статистических показателей восстановятся нескоро, а некоторые, возможно, никогда не вернутся к уровню, существовавшему до пандемии.

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Хотя понижение планки годности к службе чрезвычайно важно, как мы обсудим ниже, само по себе оно не может решить кризис призыва. Второй, и гораздо более сложный фактор, связан со склонностью к военной службе – количеством молодых людей, заинтересованных в службе в армии. До пандемии только 13% молодых американцев заявили, что они рассматривают возможность службы в армии, а в прошлом году эта и без того мизерная цифра сократилась всего до 9%. Этого количества просто недостаточно, чтобы обеспечить стабильный приток новобранцев, на который опираются все добровольческие силы.

Результаты двух опросов помогают объяснить, почему привлекательность армии снижается.

Во-первых, число американцев, выражающих доверие к вооруженным силам США, резко упало за последние несколько лет. Для ясности, доверие американцев почти ко всем основным институтам США снизилось, и данные Gallup показывают, что в 2022 году оно достигло рекордно низкого среднего уровня – всего 27%.

По сравнению с этой удручающей статистикой, тот факт, что 64 респондентов в прошлом году выразили доверие к армии, является действительно сильным подтверждением. Однако в 2020 году этот показатель составил 72%, а в 2021 году – 69%, что означает падение на 8 процентных пунктов всего за два года. Что еще более тревожно, Рейгановский опрос по национальной обороне выявил еще более резкое снижение: доверие к вооруженным силам США упало с 70% в 2018 году до всего лишь 45% в 2021 году (и поднялся до 48% в 2022 году).

До пандемии только 13% молодых американцев заявили, что они рассматривают возможность службы в армии Фото: Минобороны США

Во-вторых, есть некоторые первые признаки того, что все меньше людей в армии готовы рекомендовать военную службу другим молодым людям. В 2019 году почти 75% семей военнослужащих заявили, что они порекомендовали бы военную службу кому-то из своих близких. Однако в 2021 году этот показатель снизился до чуть менее 63% – еще одно резкое снижение всего за два года. Поскольку у 80% молодых людей, которые сегодня поступают на военную службу, есть член семьи, служащий в армии, а у 25-30% – родитель-военнослужащий, вполне возможно, что все больше военных семей направляют своих детей по гражданскому карьерному пути.

Трудно оценить точные причины такого быстрого снижения числа военнослужащих, поскольку здесь, как и в случае с правом на военную службу, одновременно сходятся множество различных тенденций. Хаотичный вывод войск США из Афганистана почти наверняка стал одной из причин, поскольку большинство американцев не одобряют то, как администрация Байдена осуществляла вывод войск (включая многих, кто в целом поддерживал решение о выводе войск). Другой причиной является распространенное мнение о том, что американские военные лидеры слишком вовлечены в политику, отчасти из-за ряда противоречий вокруг председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. А постоянно растущий уровень сексуальных посягательств в армии на слуху после трагического исчезновения и смерти специалиста Ванессы Гиллен в 2020 году и последующего дисциплинарного наказания 14 армейских чиновников в Форт-Худе.

Действительно, в ходе опроса, проведенного осенью 2021 года, 30% американцев в возрасте от 16 до 24 лет заявили, что возможность сексуальных домогательств или нападений является одной из основных причин, по которым они не хотели бы вступать в ряды вооруженных сил США. (Дело Гильена также заставило Конгресс принять в прошлом году масштабные реформы системы военного правосудия, которые в конечном итоге могут помочь снять подобные опасения).

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Более того, сторонники обеих политических партий публично подчеркивают различные проблемы, стоящие перед армией и отваживающие их последователей (и детей их последователей) от варианта военной службы. Демократы, например, публично выражают беспокойство по поводу небольшой, но значительной проблемы экстремистов в армии. Многие демократы, особенно сенатор Кирстен Гиллибранд, также давно критикуют кажущуюся неспособность армии добиться значительного прогресса в решении проблем с сексуальными домогательствами и нападениями – и продолжат это делать, если упомянутые выше судебные реформы окажутся недостаточными.

Республиканцы, напротив, преуменьшают значение проблемы экстремизма и вместо этого сосредотачиваются на так называемой "болезни левизны" в армии. Несмотря на то, что председатель Милли, руководители всех служб и внешние эксперты решительно отвергли подобные утверждения, некоторые республиканские члены Конгресса продолжают продвигать эту версию, даже обвиняя военных в использовании "выборочных данных", которые замалчивают эти проблемы. Например, в ноябре офисы сенатора Марко Рубио и представителя Чипа Роя опубликовали доклад под названием Woke Warfighters, который обвиняет администрацию Байдена в ослаблении военной мощи путем продвижения критической расовой теории, поддержки процедур смены пола и поощрения индивидуальности ЛГБТК+. В недавнем опросе почти половина республиканцев согласилась с утверждением, что "леваческая практика, подрывающая эффективность армии", является одной из причин снижения их доверия к вооруженным силам США. Теперь, когда республиканцы вернули себе контроль над Палатой представителей, они планируют усиленно бороться с этими проблемами, сосредоточившись на том, что представитель Джим Джордан назвал "избавлением от всех "левачков" в нашей армии".

Решение этих сложных и многогранных проблем не будет простым или быстрым. Не существует волшебных решений, которые внезапно сделают больше молодых людей годными к службе или легко изменят скептическое отношение молодежи к армии. Повышение склонности к службе потребует долгосрочных усилий, которые позволят преодолеть постоянно увеличивающийся разрыв между американским народом и его армией. И хотя все ведомства принимают различные меры для решения этих проблем, еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить не только подготовку, но и устойчивое воспроизводство всех добровольческих сил.

Вот несколько действий, которые военные ведомства и вся страна в целом должны предпринять сейчас, чтобы обратить вспять эти тенденции.

Расширить программы типа курса молодого бойца

Одной из самых успешных инициатив по улучшению подготовки призывников стала армейская программа под названием "Подготовительный курс будущего солдата". Эта инициатива обеспечивает академическую и физическую подготовку будущих новобранцев, которые не имеют достаточных навыков в одной или обеих областях, но в остальном пригодны к службе. В прошлом году более 92% участников (почти 3 тысячи солдат) успешно прошли базовую подготовку, что заставило армию значительно расширить эту программу в 2023 году. Предварительные данные свидетельствуют о том, что выпускники этого курса отбираются на руководящие должности во время базовой подготовки несколько чаще, чем обычные новобранцы, хотя пока рано говорить, будет ли это доминирующей тенденцией со временем.

Очевидный успех этого инновационного подхода предполагает, что аналогичные программы должны быть приняты другими ведомствами, чтобы помочь решить проблему нехватки призывников. В ближайшей перспективе это может помочь преодолеть некоторые проблемы, связанные со снижением успеваемости и физической подготовки, вызванные пандемией. Со временем появится уникальная возможность охватить более широкий круг потенциальных военнослужащих, которые закончили совершенно разные и зачастую неравнозначные учебные заведения. Эти программы принесут непосредственную пользу и рекрутерам, которые тратят много времени и энергии на то, чтобы помочь потенциальным новобранцам соответствовать стандартам физической подготовки. Централизация таких усилий не только гораздо более эффективна, но и позволяет рекрутерам сосредоточиться на своей основной миссии: установить контакт с большим количеством молодых людей и побудить их рассмотреть вопрос о военной службе.

Отмена правила, которое запрещает призывникам иметь иждивенцев

В настоящее время вооруженные силы США не допускают к службе на действительной военной службе неженатого молодого человека или женщину, у которых есть на содержании иждивенец – обычно, хотя и не всегда, ребенок. Как ни странно, этот запрет снимается после завершения начальной подготовки, обычно через несколько месяцев. Любой, у кого появляется иждивенец после этого времени, может продолжать службу – а, согласно последним данным, почти 4% военнослужащих, проходящих действительную службу, являются родителями-одиночками.

Полное лишение родителей-одиночек права поступать на военную службу (или поощрение дорогостоящей юридической акробатики для получения права) не имеет смысла в мире, в котором мы живем сегодня, и не является разумным правилом по отношению к одиноким военнослужащим. Фактически, курсантам академий вооруженных сил теперь разрешено продолжать учебу, если они стали родителями, при условии, что они предоставят право временной опеки кому-то другому. Это же правило распространяется на всех одиноких родителей-военнослужащих и семей из двух военных, которые должны иметь утвержденный план семейного ухода, определяющий временного опекуна, когда они отправляются на операции или неожиданно отлучаются. Давно пора распространить подобные правила на всех, кто желает поступить на военную службу – от офицеров до рядовых.

Разрешить служить людям с излечимыми психическими заболеваниями

Проблема психического здоровья молодежи назревает уже давно, и эта тенденция значительно усилилась во время пандемии. Однако многие люди, страдающие от депрессии, тревоги и других расстройств, могут эффективно лечиться с помощью обычных лекарств. Например, по данным Американской психиатрической ассоциации, 55-65% детей и подростков с установленным диагнозом хорошо реагируют на начальное лечение антидепрессантами. Американские военные уже давно разрешили людям в форме продолжать службу, принимая такие лекарства, но они необъяснимым образом продолжают запрещать людям, принимающим эти лекарства, вступать в ряды вооруженных сил. Американская армия не должна отказывать квалифицированным кандидатам в службе на основании устаревших стереотипов о лечении психических заболеваний. И, откровенно говоря, она больше не может себе этого позволить, когда такие методы лечения становятся все более распространенными среди всех слоев населения США.

Вместо автоматического отказа потенциальным призывникам следует разрешать служить, если они могут представить письмо от своего врача, содержащее ответы на следующие три вопроса:

Имеется ли у заявителя заболевание или лечение, которое может нарушить его или ее способность эффективно служить в вооруженных силах США? Если да, пожалуйста, опишите характер заболевания, степень и продолжительность лечения. Каков прогноз?

Если ответ на первый вопрос – "нет", а прогноз оценивается как хороший или благоприятный, заявителю должно быть автоматически разрешено поступить на службу. Если ответ на первый вопрос "да", но второй вопрос определяет проблему как имеющую ограниченную степень или продолжительность, заявителю должно быть разрешено встать в резерв и пройти курс обучения после получения письма, в котором ответом на первый вопрос будет "нет".

Отмена полного запрета на употребление марихуаны в прошлом при продолжении тестирования на наркотики в процессе набора и после него

Отношение общества к употреблению марихуаны существенно изменилось за последнее десятилетие. Сегодня рекреационная марихуана легализована в 21 штате, Вашингтоне и Гуаме – а это более 47% американцев в возрасте от 15 до 24 лет. Это означает, что почти половина целевой группы добровольцев проживает в местах, где этот наркотик легален по законам штатов, и многие молодые люди могут не понимать или не заботиться о том, что он остается незаконным по федеральному законодательству. Американские вооруженные силы давно гордятся тем, что они относительно свободны от наркотиков, и им стоило бы оставаться таковыми, но нет смысла автоматически отсеивать подходящих призывников из-за того, что они в прошлом употребляли марихуану.

Действительно, исследования показали, что новобранцы, получившие административные наказания за употребление марихуаны в прошлом, показали такие же высокие результаты, как и другие солдаты. Гораздо разумнее не обращать внимания на незначительное употребление марихуаны в прошлом и вместо этого сосредоточиться на строгом тестировании на наркотики в процессе подачи заявления на призыв, во время обучения и на регулярной основе во всех подразделениях. Движение за армию без наркотиков должно начинаться в процессе призыва, а не в подростковом возрасте.

Сделать армию ближе к народу

Несмотря на то, что почти по всем показателям добровольческие силы добились огромного успеха, у них есть одна огромная "ахиллесова пята": постоянно усугубляющийся разрыв между вооруженными силами США и нацией, которой они служат. Как отмечалось выше, молодые люди, которые сегодня с наибольшей вероятностью пополнят ряды вооруженных сил США, – это те, кто знаком с ними лучше всего, поскольку родственник, особенно родитель, уже служит. Но этот резерв слишком мал для поддержания вооруженных сил в долгосрочной перспективе, а американцы по всей стране заслуживают того, чтобы увидеть и потрогать замечательных военных, за которых платят их налоги. Большинство американцев глубоко невежественны в отношении вооруженных сил США, поэтому расширение их личных связей с людьми в форме является важным первым шагом к повышению склонности.

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Для этого американским военным придется активно работать с населением, чего они раньше просто не делали. Например, недавно армия начала программу, в рамках которой боевые дивизии объединяются с бригадами рекрутеров в ряде крупных городов страны, чтобы помочь большему числу американцев встретиться с людьми в форме и увидеть возможности и подразделений. Большинство других ведомств могли бы найти свой способ проводить подобные мероприятия, будь то авиашоу или недели флота, которые демонстрируют как людей, так и технику. Кроме того, ведомствам следует расширить свои программы помощи рекрутерам, направляя успешных молодых военнослужащих обратно в родной город для общения с призывниками и помощи своим друзьям и сверстникам в ознакомлении с жизнью в армии. Ведомства должны предоставить дополнительные стимулы для участия в этих программах, а также привлекать больше военнослужащих, прослуживших год и более, чтобы они могли поделиться своим опытом. Командиры подразделений всех уровней также должны поощрять своих подчиненных к участию в информационно-пропагандистских мероприятиях в местных средних школах и организациях, когда они вернутся домой.

Расширить программы подготовки младших офицеров запаса и предложить факультативные занятия по гражданскому воспитанию в рамках этих программ

Мы решительно поддерживаем рекомендацию Национальной комиссии по военной, национальной и государственной службе 2020 года о расширении программы подготовки младших офицеров запаса (JROTC). Эта программа, предлагаемая в средних школах по всей стране, обеспечивает обучение лидерству и гражданственности более полумиллиона старшеклассников каждый год и знакомит их с вооруженными силами США, не обязывая вступать в их ряды. Разумеется, школьная администрация ни в коем случае не должна принуждать учащихся к участию в программе подготовки младших офицеров запаса, и Министерство обороны подчеркивает, что это нарушает правила программы. Однако программа подготовки младших офицеров запаса имеет ряд заметных преимуществ, включая возможности для развития лидерских качеств, самодисциплины и характера, и, как будет сказано ниже, она помогает многим молодым американцам получить некоторое представление о вооруженных силах США. Тем не менее, как показало одно исследование, программа подготовки младших офицеров запаса непропорционально сосредоточена на юге страны и недостаточно представлена почти в двух третях штатов США.

Чуть менее 16% американской молодежи проживает в шести штатах (плюс округ Колумбия), где более 40% государственных средних школ имеют программу подготовки младших офицеров запаса, в то время как более 52% американской молодежи проживает в 28 штатах, где только 10% или менее государственных средних школ предлагают эту программу. Конгресс должен выделить средства, необходимые для расширения программы Корпуса подготовки младших офицеров резерва в этих штатах, в которых наблюдается серьезный дефицит, чтобы помочь привить склонность к государственной службе учащимся, решивших принять участие в программе, и расширить знакомство с вооруженными силами США среди всех учеников.

Кроме того, Министерство обороны, возможно, в партнерстве с Министерством образования или департаментами образования штатов, должно рассмотреть возможность использования программы подготовки младших офицеров запаса, чтобы предложить базовые курсы по гражданскому воспитанию всем заинтересованным учащимся. Гражданское образование и знания в Соединенных Штатах неуклонно ухудшаются с течением времени. Недавний опрос взрослого населения США показал, что менее половины респондентов могут назвать три ветви власти, а четверть не может назвать ни одной ветви власти, в то время как только 19% американцев, родившихся в возрасте до 45 лет, могут сдать тест по граждановедению, который должны пройти натурализованные граждане. Скромное расширение штата программы подготовки младших офицеров запаса для проведения таких занятий по гражданству могло бы стать огромным общественным благом, а помощь молодым американцам в получении хотя бы базового понимания того, как работает правительство США, наверняка также повысит их готовность рассмотреть вопрос о вступлении в армию или о служении обществу каким-либо другим способом.

Несмотря на то, что почти по всем показателям добровольческие силы добились огромного успеха, у них есть одна огромная "ахиллесова пята": постоянно усугубляющийся разрыв между вооруженными силами США и нацией, которой они служат Фото: Скриншот

Серьезно подойти к набору большего числа женщин

Все службы должны вкладывать гораздо больше времени, энергии и денег в усилия, направленные на привлечение квалифицированных женщин, поскольку все большее число женщин получают образование и навыки, необходимые для службы в армии. Хотя женщины составляют чуть менее половины населения в возрасте от 15 до 24 лет, каждый год они получают больше дипломов о среднем образовании, чем их сверстники-мужчины (89,4% против 84,2%). Больше женщин посещает колледж и получает высшее образование. Кроме того, молодые женщины лучше физически подготовлены, чем когда-либо прежде.

По данным NCAA, например, девочки и женщины составляют 43% спортсменов старших классов, 47% спортсменов колледжей первого дивизиона и более 40% спортсменов второго и третьего дивизионов. Тем не менее, женщины по-прежнему составляют лишь 17% действующих военнослужащих – и они практически не представлены в армии и морской пехоте, составляя 15,5% и 9,1% соответственно. Мы не ожидаем, что эти цифры достигнут гендерного паритета 50:50, и не рекомендуем службам стремиться к этому. Но целенаправленные усилия по повышению склонности к службе и призыву на военную службу среди наиболее квалифицированных молодых женщин – это разумное вложение средств, особенно если учесть, что многие из них никогда не думали о службе в армии.

Конечно, вполне реальные проблемы с сексуальными домогательствами и нападениями, описанные ранее, отпугивают все больше женщин от службы в армии. Например, недавний опрос молодежи, проведенный Министерством обороны, показал, что 30% опрошенных заявили, что возможность сексуальных домогательств или нападений является одной из основных причин, по которым они не рассматривают возможность службы в армии. Ведомства и их рекрутеры должны четко и прозрачно предоставлять данные по этим вопросам. Тем самым они вызовут доверие к себе, поскольку некоторые женщины могут переоценивать масштабы проблемы, а также назовут конкретные действия, которые они предпринимают для решения этих проблем. Пентагон также заслуживает похвалы за то, что после решения по делу Доббс быстро выработал четкую политику, подтверждающую, что репродуктивное здоровье военнослужащих остается приоритетом, а совсем недавно ввел в действие политику, которая не требует от женщин раскрывать причины для заявления об административном отпуске. Эта политика должна помочь уменьшить опасения, возникающие у некоторых молодых женщин в связи с назначением на базы в штатах с новыми ограничительными законами насчет абортов, что могло бы еще больше снизить их склонность к службе.

Уменьшить политизацию армии США в общественном дискурсе

Члены Конгресса с обеих сторон публично критикуют вооруженные силы США, чтобы привлечь своих сторонников, в итоге вредя тому самому институту, о котором они столь глубоко беспокоятся. Изображая всех военнослужащих США как леваков или экстремистов, политики подрывают общественную поддержку этого института и людей в форме, отвлекая внимание от изучения конкретных проблем, которые влияют на военный потенциал и боеготовность.

Выборные должностные лица должны прекратить делать обобщающие утверждения обо всех вооруженных силах и вместо этого сосредоточить свою законную надзорную роль на старших должностных лицах армии, подотчетным Конгрессу. Этих чиновников можно спросить в частном порядке об их личных взглядах на вопросы о неприкосновенности военнослужащих, сексуальном насилии и других публично обсуждаемых темах, что может побудить к более откровенным беседам, которые позволят обеим сторонам отказаться от заезженных тезисов и от внимания СМИ. Слушания должны быть сосредоточены на конкретных фактических вопросах, которые влияют на боеспособность вооруженных сил США, а не предоставлять площадку для ненужного самовлюбленного позирования любой из сторон. Военные ветераны в Конгрессе потенциально могут сыграть здесь значительную роль. Как члены Конгресса, которые лично носили военную форму, они должны быть образцом ответственного подхода к обеспечению общественного контроля, не прибегая к глубоко противоречивым нападкам на ведомства в целом или их отдельных членов.

Заключение

В течение 50 лет вооруженные силы США полагались на непрерывный поток добровольцев, пополнявших их ряды в мирное и военное время. Однако большинство тенденций, породивших нынешний кризис призыва, не изменится в ближайшее время, и если не принять меры, они вскоре поставят под угрозу способность всех добровольческих сил защищать нацию. Возврат к призыву нежелателен и политически нежизнеспособен, поскольку, как мы часто любим шутить, единственные группы в Америке, выступающие против призыва, – это демократы, республиканцы и независимые. Таким образом, без принятия срочных мер по повышению пригодности и склонности к призыву, вооруженные силы продолжат сокращаться по совершенно нестратегическим причинам и вскоре станут слишком малы для решения растущих проблем безопасности, стоящих перед Соединенными Штатами в перспективе ближайших нескольких лет и далее.

Множество взаимосвязанных причин кризиса призыва не поддаются быстрому устранению, и ни одна из них, скорее всего, не исчезнет сама по себе, даже если уровень безработицы снова возрастет. Ведомства, военнослужащие и ветераны, а также широкое сообщество национальной безопасности – все должны творчески подойти к поиску путей расширения прав и повышения привлекательности службы без ущерба для силы и профессионализма вооруженных сил. Мы надеемся, что эти рекомендации станут полезной отправной точкой для важной национальной дискуссии и помогут стимулировать широкие усилия по разработке инновационных решений этих сложных проблем.

Об авторе

Дэвид В. Барно, генерал-лейтенант ВС США (в отставке), и доктор Нора Бенсахель являются приглашенными профессорами стратегических исследований в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса и старшими научными сотрудниками Центра стратегических исследований Филипа Меррилла.