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Жители Луганской области вынуждены топить снег, чтобы помыться и попить, — Гайдай (фото)

Сергей Гайдай, Луганская ОГА, захваченные территории, условия для жизни, Луганская область
Фото: Сергей Гайдай / Telegram | Оккупанты оставили жителей Луганской области без комфортных условий

По словам экс-главы ОВА, непогода окончательно парализовала жизнь на оккупированных территориях и села оказались отрезаны от городов. Это оставило магазины без доставок продовольствия.

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Российские оккупанты довели Луганскую область до непригодным к жизни условиям, где люди вынуждены топить снег, чтобы помыться и попить воды. Об этом заявил экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале 3 апреля.

По его словам, российские захватчики продолжают издеваться над местным населением, не обеспечивая их минимальными условиями для комфортной жизни.

"Недавний снегопад парализовал населенные пункты и р*шисты ничего не сделали, чтобы помочь людям. Оккупированные Луганск, Кадиевка, Алчевск, Северодонецк, Рубежное и другие утонули в снегу и поваленных деревьях. Где были коммуникации — сразу исчезли. Дорогами воспользоваться стало нереально. Села отрезало от городов", — говорится в сообщении.

Также, жители населенных пунктов не имеют постоянного доступа к электричеству, воде, хлебу и так далее, однако столкнулись с новой проблемой — грызунами. Вся надежда у людей на потепление, которое должно прийти в течение нескольких недель, хоть и это приведет к новой проблеме. Снег — пока что единственный источник получения воды.

"Так называемая "власть" бросила людей на произвол судьбы, проблемы их не беспокоят. Главное – пропаганда и мародерство. К примеру, в оккупированном Северодонецке под видом "ремонта" оккупанты разграбляют уцелевшие квартиры.

А там, где руки окупантов не дошли до "ремонтов", затапливает многоэтажки. Ожидать помощи нет смысла, горожане самостоятельно пытаются помочь проблеме. Люди просто выживают", — продолжил Сергей Гайдай.

Сергей Гайдай, Луганская ОГА, захваченные территории, условия для жизни, Луганская область Fullscreen
Оккупанты оставили жителей Луганской области без комфортных условий
Фото: Сергей Гайдай / Telegram
Сергей Гайдай, Луганская ОГА, захваченные территории, условия для жизни, Луганская область Fullscreen
Оккупанты оставили жителей Луганской области без комфортных условий
Фото: Сергей Гайдай / Telegram
Сергей Гайдай, Луганская ОГА, захваченные территории, условия для жизни, Луганская область Fullscreen
Оккупанты оставили жителей Луганской области без комфортных условий
Фото: Сергей Гайдай / Telegram
Сергей Гайдай, Луганская ОГА, захваченные территории, условия для жизни, Луганская область Fullscreen
Оккупанты оставили жителей Луганской области без комфортных условий
Фото: Сергей Гайдай / Telegram
Сергей Гайдай, Луганская ОГА, захваченные территории, условия для жизни, Луганская область Fullscreen
Оккупанты оставили жителей Луганской области без комфортных условий
Фото: Сергей Гайдай / Telegram
Сергей Гайдай, Луганская ОГА, захваченные территории, условия для жизни, Луганская область Fullscreen
Оккупанты оставили жителей Луганской области без комфортных условий
Фото: Сергей Гайдай / Telegram
Сергей Гайдай, Луганская ОГА, захваченные территории, условия для жизни, Луганская область
Сергей Гайдай, Луганская ОГА, захваченные территории, условия для жизни, Луганская область
Сергей Гайдай, Луганская ОГА, захваченные территории, условия для жизни, Луганская область
Сергей Гайдай, Луганская ОГА, захваченные территории, условия для жизни, Луганская область
Сергей Гайдай, Луганская ОГА, захваченные территории, условия для жизни, Луганская область
Сергей Гайдай, Луганская ОГА, захваченные территории, условия для жизни, Луганская область

Напомним, 10 марта в Луганской ОВА сообщали, что ВС РФ пытаются найти слабый участок в обороне ВСУ. Российские войска попытки прорвать оборону предпринимают ежедневно. Также солдаты ВС РФ начали массово заселяться в жилые дома на оккупированных территориях.