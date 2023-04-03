Жители Луганской области вынуждены топить снег, чтобы помыться и попить, — Гайдай (фото)

По словам экс-главы ОВА, непогода окончательно парализовала жизнь на оккупированных территориях и села оказались отрезаны от городов. Это оставило магазины без доставок продовольствия.

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Российские оккупанты довели Луганскую область до непригодным к жизни условиям, где люди вынуждены топить снег, чтобы помыться и попить воды. Об этом заявил экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале 3 апреля.

По его словам, российские захватчики продолжают издеваться над местным населением, не обеспечивая их минимальными условиями для комфортной жизни.

"Недавний снегопад парализовал населенные пункты и р*шисты ничего не сделали, чтобы помочь людям. Оккупированные Луганск, Кадиевка, Алчевск, Северодонецк, Рубежное и другие утонули в снегу и поваленных деревьях. Где были коммуникации — сразу исчезли. Дорогами воспользоваться стало нереально. Села отрезало от городов", — говорится в сообщении.

Также, жители населенных пунктов не имеют постоянного доступа к электричеству, воде, хлебу и так далее, однако столкнулись с новой проблемой — грызунами. Вся надежда у людей на потепление, которое должно прийти в течение нескольких недель, хоть и это приведет к новой проблеме. Снег — пока что единственный источник получения воды.

"Так называемая "власть" бросила людей на произвол судьбы, проблемы их не беспокоят. Главное – пропаганда и мародерство. К примеру, в оккупированном Северодонецке под видом "ремонта" оккупанты разграбляют уцелевшие квартиры.

А там, где руки окупантов не дошли до "ремонтов", затапливает многоэтажки. Ожидать помощи нет смысла, горожане самостоятельно пытаются помочь проблеме. Люди просто выживают", — продолжил Сергей Гайдай.

Оккупанты оставили жителей Луганской области без комфортных условий Фото: Сергей Гайдай / Telegram Оккупанты оставили жителей Луганской области без комфортных условий Фото: Сергей Гайдай / Telegram Оккупанты оставили жителей Луганской области без комфортных условий Фото: Сергей Гайдай / Telegram Оккупанты оставили жителей Луганской области без комфортных условий Фото: Сергей Гайдай / Telegram Оккупанты оставили жителей Луганской области без комфортных условий Фото: Сергей Гайдай / Telegram Оккупанты оставили жителей Луганской области без комфортных условий Фото: Сергей Гайдай / Telegram

Напомним, 10 марта в Луганской ОВА сообщали, что ВС РФ пытаются найти слабый участок в обороне ВСУ. Российские войска попытки прорвать оборону предпринимают ежедневно. Также солдаты ВС РФ начали массово заселяться в жилые дома на оккупированных территориях.