Мешканці Луганської області змушені топити сніг, щоб помитися та попити, — Гайдай (фото)

За словами ексголови ОВА, негода остаточно паралізувала життя на окупованих територіях та села виявилися відрізані від міст. Це залишило крамниці без доставок продовольства.

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Російські окупанти довели Луганську область до непридатних для життя умов, де люди змушені топити сніг, щоб помитися та попити води. Про це заявив ексголова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі 3 квітня.

За його словами, російські загарбники продовжують знущатися з місцевого населення, не забезпечуючи їх мінімальними умовами для комфортного життя.

"Нещодавній снігопад паралізував населені пункти та р*шисти нічого не зробили, щоб допомогти людям. Окуповані Луганськ, Кадіївка, Алчевськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та інші потонули у снігу та повалених деревах. Де були комунікації — одразу зникли. Дорогами скористатися стало нереально. Села відрізало від міст", — йдеться у повідомленні.

Також жителі населених пунктів не мають постійного доступу до електрики, води, хліба тощо, проте зіткнулися з новою проблемою — гризунами. Вся надія у людей на потепління, яке має прийти протягом кількох тижнів, хоч і це спричинить нову проблему. Сніг — поки що єдине джерело одержання води.

"Так звана "влада" кинула людей напризволяще, проблеми їх не турбують. Головне — пропаганда і мародерство. Наприклад, в окупованому Сєвєродонецьку під виглядом "ремонту" окупанти розграбують квартири, що вціліли. А там, де руки оккупантів не дійшли до "ремонтів", затоплює багатоповерхівки. Чекати на допомогу немає сенсу, городяни самостійно намагаються допомогти проблемі. Люди просто виживають", — продовжив Сергій Гайдай.

Окупанти залишили мешканців Луганської області без комфортних умов Фото: Сергiй Гайдай / Telegram Окупанти залишили мешканців Луганської області без комфортних умов Фото: Сергiй Гайдай / Telegram Окупанти залишили мешканців Луганської області без комфортних умов Фото: Сергiй Гайдай / Telegram Окупанти залишили мешканців Луганської області без комфортних умов Фото: Сергiй Гайдай / Telegram Окупанти залишили мешканців Луганської області без комфортних умов Фото: Сергiй Гайдай / Telegram Окупанти залишили мешканців Луганської області без комфортних умов Фото: Сергiй Гайдай / Telegram

Нагадаємо, 10 березня у Луганській ОВА повідомляли, що ЗС РФ намагаються знайти слабку ділянку в обороні ЗСУ. Російські війська спроби прорвати оборону роблять щодня. Також солдати ЗС РФ почали масово заселятися до житлових будинків на окупованих територіях.