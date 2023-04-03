Занималась пропагандой: городскую депутатку от ОПЗЖ из Изюма подозревают в помощи ВС РФ (фото)

По информации расследователей, речь идет о Любови Ткачовой, которая сначала стала редактором пропагандистского медиа, а несколько позже начала подготовку к фейковому референдуму.

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Городской депутатке от ОПЗЖ в Изюме (Харьковская область) объявили подозрение в коллаборационизме с российскими оккупантами. По информации следствия, она основала в городе редакцию пророссийского издания и готовилась к проведению псевдо-референдума, сообщили в Офисе генпрокурора Украины в понедельник, 3 апреля.

По данным следствия, депутат VIII созыва Изюмского городского совета запрещенной в Украине политической партии "ОПЗЖ" во время оккупации региона ВС РФ добровольно начала сотрудничать с российскими военными.

В частности она создала еженедельное печатное издание "ИЗЮМСКИЙ ТЕЛЕГРАФЪ" и заняла должность главного редактора. Несколько позже она создала телеграм-канал пророссийского издания и начала распространять пропаганду уже в интернете.

А в июле 2022 года женщина стала "исполняющей обязанности заместителя Главы Военной гражданской администрации по социальной сфере Изюмского района Харьковской области" и занималась подготовкой к фейковому референдуму.

Офис генпрокурора не называет имени и фамилии подозреваемой.

В свою очередь активисты ОО "Харьковский антикоррупционный центр" узнали, что речь идет о Любови Ткачевой.

Любовь Ткачева: что известно о депутатке, которую подозревают в коллаборационизме

По информации расследователей ОО "Харьковский антикоррупционный центр", Любовь Ткачева основала издание "ИЗЮМСКИЙ ТЕЛЕГРАФЪ" в июне 2022 года. На это женщина получила разрешение Минобороны РФ.

С июня до середины августа газета выходила еженедельно, тиражом в 4 тысячи экземпляров.

Кроме того, 26 июня Ткачова создала телеграмм-канал "Изюмский телеграфъ", где публиковалась электронная версия газеты и другие пропагандистские материалы.

О том, что Ткачова организовала и издавала пропагандистскую газету рассказал и руководитель медиа "Обрії Ізюмщини", секретарь Национального союза журналистов Украины Константин Григоренко.

"Оккупанты почти через месяц, когда заняли Изюм, начали выпускать свою пропагандистскую открытку "Изюмский телеграф". Депутат Любовь Ткачева редактирует эту газету. Как правило, они манипулируют и врут в этой листовке. Говорят о захваченных территориях, о том, что там российская армия продвигается и т.д. Они раздают эту открытку. Она печатается в формате А4 на ризографе на 4 страницах. Выходит с периодичностью примерно дважды в месяц на русском языке", — рассказал Григоренко журналистам "Суспільного" 6 июля 2022 года.

Кроме того, по информации активистов, 25 июля женщина выступила в прямом эфире "Russia Today". Тогда Ткачова оправдывала российско-украинскую войну.

Заметим что ранее Ткачова была членом Харьковской областной организации "Ленинского Коммунистического Союза молодежи Украины".

По информации журналистов-расследователей именно Любовь Ткачова организовала в Изюме выпуск пророссийского издания и сотрудничала с коллаборантами

Напомним, 8 декабря 2022 года СБУ задержала в Киеве топ-коллаборантку, которая хотела выехать в ЕС. Подозреваемой, по данным правоохранителей, является экс-глава Купянской райгосадминистрации, участвовавшая в организации "референдума" на Харьковщине. В столице женщина оформляла документы переселенца для выезда в Европу.

Также мы информировали о том, что в конце ноября 2022 года СБУ задержала коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами и пытали украинских активистов.