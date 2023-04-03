Займалася пропагандою: міську депутатку від ОПЗЖ із Ізюму підозрюють у допомозі ЗС РФ (фото)

За інформацією розслідувачів, йдеться про Любов Ткачову, яка спочатку стала редактором пропагандистського медіа, а дещо пізніше розпочала підготовку до фейкового референдуму.

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Міській депутатці від ОПЗЖ в Ізюмі (Харківська область) оголосили підозру у колабораціонізмі з російськими окупантами. За інформацією слідства, вона заснувала у місті редакцію проросійського видання та готувалася до проведення псевдо-референдуму, повідомили в Офісі генпрокурора України у понеділок, 3 квітня.

За даними слідства, депутатка VIII скликання Ізюмської міської ради забороненої в Україні політичної партії "ОПЗЖ" під час окупації регіону ЗС РФ добровільно розпочала співпрацювати з російськими військовими.

Зокрема, вона створила щотижневе друковане видання "ИЗЮМСКИЙ ТЕЛЕГРАФЪ" та обійняла посаду головного редактора. Дещо пізніше вона створила телеграм-канал проросійського видання і почала поширювати пропаганду вже в інтернеті.

А в липні 2022 року жінка стала "виконувачем обов'язків заступника Голови Військової цивільної адміністрації із соціальної сфери Ізюмського району Харківської області" і займалася підготовкою до фейкового референдуму.

Офіс генпрокурора не називає імені та прізвища підозрюваної.

Своєю чергою активісти ГО "Харківський антикорупційний центр" дізналися, що йдеться про Любов Ткачову.

Любов Ткачова: що відомо про депутатку, яку підозрюють у колабораціонізмі

За інформацією розслідувачів ГО "Харківський антикорупційний центр", Любов Ткачова заснувала видання "ИЗЮМСКИЙ ТЕЛЕГРАФЪ" у червні 2022 року. На це жінка одержала дозвіл Міноборони РФ.

З червня до середини серпня газета виходила щотижня, тиражем у 4 тисячі екземплярів.

Крім того, 26 червня Ткачова створила телеграм-канал "Изюмский телеграфъ", де публікувалася електронна версія газети та інші пропагандистські матеріали.

Про те, що Ткачова організувала та видавала пропагандистську газету, розповів і керівник медіа "Обрії Ізюмщини", секретар Національної спілки журналістів України Костянтин Григоренко.

"Окупанти майже через місяць, коли зайняли Ізюм, почали випускати свою пропагандистську листівку "Изюмский телеграфъ". Депутат Любов Ткачова редагує цю газету. Як правило, вони маніпулюють і брешуть у цій листівці. Говорять про захоплені території, про те, що там російська армія просувається і т.д. Вони роздають цю листівку. Вона друкується у форматі А4 на ризографі на 4 сторінках. Виходить із періодичністю приблизно двічі на місяць російською мовою", — розповів Григоренко журналістам "Суспільного" 6 липня 2022 року.

Крім того, за інформацією активістів, 25 липня жінка виступила у прямому ефірі "Russia Today". Тоді Ткачова виправдовувала російсько-українську війну.

Зауважимо, що раніше Ткачова була членом Харківської обласної організації "Ленінського Комуністичного Союзу молоді України".

За інформацією журналістів-розслідувачів, саме Любов Ткачова організувала в Ізюмі випуск проросійського видання та співпрацювала з колаборантами.

Нагадаємо, 8 грудня 2022 року СБУ затримала у Києві топ-колаборантку, яка хотіла виїхати до ЄС. Підозрюваною, за даними правоохоронців, виявилася екс-глава Куп'янської райдержадміністрації, яка брала участь в організації "референдуму" на Харківщині. У столиці жінка оформляла документи переселенця для виїзду до Європи.

Також ми інформували про те, що наприкінці листопада 2022 року СБУ затримала колаборантів, які співпрацювали з окупантами та катували українських активістів.