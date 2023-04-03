Первая в истории: Украина и Румыния проведут совместную конференцию по безопасности

Главной темой мероприятия будет механизм деоккупации Крыма, восстановление черноморской, европейской и глобальной безопасности.

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12-13 апреля Украина и Румыния совместно проведут Первую Черноморскую конференцию безопасности. Об этом сообщает Минобороны Украины сегодня, 3 апреля.

В ведомстве отмечают, что эту конференцию инициировала именно Украина, чтобы искать новые инструменты для обеспечения безопасности в регионе.

"Неспровоцированная и неоправданная военная агрессия России против Украины разрушила систему безопасности в Черноморско-Азовском регионе. Для того чтобы найти действенный инструментарий ответа на эти вызовы и обеспечить возможности устойчивого развития всем мирным странам региона, Украина инициировала Первую Черноморскую конференцию безопасности.", – отмечают в заявлении

Мероприятие состоится в рамках работы Международной Крымской платформы – механизма, направленного на деоккупацию Крыма, восстановление черноморской, европейской и глобальной безопасности.

Среди участников министры иностранных дел и министры обороны, руководители международных институтов, государственные чиновники и независимые эксперты, представляющие участников Международной Крымской платформы.

В то же время в центре внимания также будут вопросы информационной войны и кибератак.

Напомним, 10 февраля, Минобороны Молдова подтвердило пролет российской ракеты над своей территорией, в то время как Румыния такую информацию опровергла.

Тем временем, 2 апреля стало известно, что немецкий производитель вооружений Rheinmetall строит в румынском городе Сату-Маре военный центр технического обслуживания оружия, используемого в войне в Украине