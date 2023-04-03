Перша в історії: Україна та Румунія проведуть спільну конференцію з безпеки

Головною темою заходу буде механізм деокупації Криму, відновлення чорноморської, європейської та глобальної безпеки.

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12-13 квітня Україна та Румунія спільно проведуть Першу Чорноморську конференцію безпеки. Про це повідомляє Міноборони України сьогодні, 3 квітня.

У відомстві зазначають, що цю конференцію ініціювала саме Україна, щоб знайти нові інструменти для забезпечення безпеки у регіоні.

"Неспровокована та невиправдана військова агресія Росії проти України зруйнувала систему безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні. Для того, щоб знайти дієвий інструментарій відповіді на ці виклики та забезпечити можливості сталого розвитку всім мирним країнам регіону, Україна ініціювала Першу Чорноморську конференцію безпеки.", — йдеться в заяві.

Захід відбудеться у рамках роботи Міжнародної Кримської платформи – механізму, спрямованого на деокупацію Криму, відновлення чорноморської, європейської та глобальної безпеки.

Серед учасників міністри закордонних справ та міністри оборони, керівники міжнародних інституцій, чиновники та незалежні експерти, які представляють учасників Міжнародної Кримської платформи.

Водночас у центрі уваги також будуть питання інформаційної війни та кібератак.

Нагадаємо, 10 лютого Міноборони Молдова підтвердило проліт російської ракети над своєю територією, тоді як Румунія таку інформацію спростувала.

2 квітня стало відомо, що німецький виробник озброєнь Rheinmetall будує в румунському місті Сату-Маре військовий центр технічного обслуговування зброї, що використовується у війні в Україні.