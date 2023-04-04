Бизнесменов из Белгорода заставили рыть окопы возле своих предприятий, — СМИ (фото)

Местных предпринимателей, как утверждают журналисты, обязали справиться с поставленной администрацией задачей за три дня в добровольно-принудительном порядке.

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В понедельник, 3 апреля местные власти прифронтового российского города Белгород разослали предпринимателям города письма с рекомендацией строить укрытия для сотрудников и рыть окопы "из-за угрозы обстрелов". Об этом стало известно из местных Telegram-пабликов.

Известно, что заместитель мэра Игорь Григоренко напомнил владельцам бизнеса, что угроза обстрелов со стороны Украины сохраняется, в связи с чем "порекомендовал" им оборудовать наземные и подземные укрытия для сотрудников, а также заняться обкладыванием мешками с песком и бетонными блоками здания, в которых размещены предприятия.

Фото: Соцсети

В письме указано, что в первую очередь речь идет о строениях, сделанных из профильных листов и щитовых конструкций.

Несмотря на то, что письмо носит якобы рекомендательный характер, предпринимателям назначили срок в три дня. В срок до 06.04.2023 руководителей бизнеса просят отчитаться о принятых мерах, направив в адрес городской власти письмо.

Напомним, 16 марта в Белгородской области России сработала ПВО. Местные чиновники сообщили, что были повреждены фасады административных зданий и жилых домов.

В конце марта, основатель и лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что военные из Украины находятся в более выгодном положении на фронте и могут начать контрнаступление уже в апреле. По его словам, они могут сделать попытку наступления на Белгород.