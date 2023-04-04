Бізнесменів з Білгорода змусили рити окопи біля своїх підприємств, — ЗМІ (фото)

Місцевих підприємців, як стверджують журналісти, зобов'язали впоратись з поставленим адміністрацією завданням за три дні у добровільно-примусовому порядку.

Related video

У понеділок, 3 квітня, місцева влада прифронтового російського міста Білгород розіслала підприємцям міста листи з рекомендацією будувати укриття для співробітників і рити окопи "через загрозу обстрілів". Про це стало відомо з місцевих Telegram-пабліків.

Відомо, що заступник мера Ігор Григоренко нагадав власникам бізнесу, що загроза обстрілів з боку України зберігається, у зв'язку з чим "порекомендував" їм обладнати наземні та підземні укриття для співробітників, а також зайнятися обкладанням мішками з піском та бетонними блоками будівель, в яких розміщені підприємства.

Фото: Соцмережі

У листі зазначено, що в першу чергу йдеться про будівлі, зроблені з профільних листів та щитових конструкцій.

Незважаючи на те, що лист має нібито рекомендаційний характер, підприємцям призначили термін у три дні. У строк до 06.04.2023 керівників бізнесу просять прозвітувати про вжиті заходи, надіславши на адресу міської влади листа.

Нагадаємо, 16 березня у Білгородській області Росії спрацювала ППО. Місцеві чиновники повідомили, що було пошкоджено фасади адміністративних будівель та житлових будинків.

Наприкінці березня, засновник та лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що військові з України перебувають у більш вигідному становищі на фронті і можуть розпочати контрнаступ уже у квітні. За його словами, вони можуть зробити спробу наступу на Бєлгород.