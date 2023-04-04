Коллаборанта из Алчевска наказал украденный им на местном предприятии генератор, — СМИ

Погибший коллаборант из Луганской области Дмитрий Калюжный много лет работал на предприятии "АлчевскТепло".

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В оккупированном Алчевске в Луганской области погиб начальник управления "АлчевскТепло" Дмитрий Калюжный. В СМИ 4 апреля сообщают, что его убил током украденный им генератор.

"Почему город молчит о случившемся позавчера. Когда выключили свет, Калюжный уехал домой, где включил краденый генератор и его убило током…на смерть", — анонимно написала одна из корреспондентов в одном из пабликов Алчевска.

В комментариях местные жители объяснили, что генератор был украден на предприятии "Луганскгаз".

На сайте "АлчевскТепло" разместили некролог с биографической справкой о жизни погибшего руководителя предприятия.

"Республика потеряла настоящего специалиста, чьи качества, навыки и умения позволяли на высоком уровне решать сложные проблемы в максимально сжатые сроки", — говорится в сообщении.

О причинах смерти Дмитрия Калюжного на предприятии умолчали.

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