Коллаборанта з Алчевська покарав поцуплений ним на місцевому підприємстві генератор, — ЗМІ

Загиблий колаборант з Луганщини Дмитро Калюжний багато років працював на підприємстві "АлчевськТепло".

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У окупованому Алчевську на Луганщині загинув начальник управління "АлчевськТепло" Дмитро Калюжний. В ЗМІ 4 квітня повідомляють, що його вбив струмом вкрадений ним генератор.

"Чому місто мовчить про пригоду, яка сталася позавчора. Коли вимкнули світло, Калюжний поїхав додому, де ввімкнув крадений генератор і його вбило струмом…на смерть", — анонімно написала одна із дописувачок в одному із пабліків Алчевська.

В коментарях місцеві жителі пояснили, що генератор був вкрадений на підприємстві "Луганськгаз".

На сайті "АлчевськТепло" розмістили некролог з біографічною довідкою про життя загиблого керівника підприємства.

"Республіка втратила справжнього фахівця, чиї якості, навички та вміння дозволяли на високому рівні розв'язувати складні проблеми у максимально стислі терміни", — йдеться в повідомленні.

Про причини смерті Дмитра Калюжного на підприємстві змовчали.

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