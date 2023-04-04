"На этот раз ВС РФ использовали новую тактику": в ВСУ рассказали детали ночной атаки дронами

До этого враг направлял дроны на северное и северо-восточное направления, минуя юг из-за высокой результативности противовоздушной обороны, но этой ночью тактику изменил, рассказали в ОК "Юг".

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Ночью 4 апреля ВС РФ атаковали юг Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Украинским защитникам удалось "приземлить" 14 из 17 запущенных дронов. Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк в эфире 24 канала, на этот раз оккупанты использовали новую тактику.

По ее словам, ранее российские оккупанты использовали для атак до 14 "шахедов". Их направляли на север и северо-восток Украины, минуя юг, поскольку на этом направлении украинская ПВО показала себя как нельзя лучше. Минувшей ночью враг снова решил о себе напомнить.

"В этот раз они использовали новую тактику, пытаясь обойти нашу ПВО. В частности, направили "Шахиды" с восточного побережья Азовского моря и на достаточно низкой высоте. Это для того, чтобы они были максимально незаметны на подходах. Поэтому воздушная тревога была объявлена уже во время работы ПВО", — объяснила Наталья Гуменюк.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, из 17 запущенных БПЛА украинская ПВО уничтожила 14. 13 "шахедов" были сбиты над Одесщиной, 1 — в Николаевской области

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько боевой авиации есть у Киева. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что передача устаревших истребителей должна стать знаком для западных союзников о том, что пора переходить к следующему шагу помощи ВСУ.