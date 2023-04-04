"Цього разу ЗС РФ використали нову тактику": в ЗСУ розповіли деталі нічної атаки дронами

Дотепер ворог спрямовував дрони на північний та північно-східний напрямки, оминаючи південь через високу результативність протиповітряної оборони, але цієї ночі тактику змінив, розповіли в ОК "Південь".

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Вночі 4 квітня ЗС РФ атакували південь України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136 ". Українським захисникам вдалося "приземлити" 14 із 17 запущених дронів. Як повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі 24 каналу, цього разу окупанти використали нову тактику.

За її словами, раніше російські окупанти використовували для атак до 14 "шахедів". Їх скеровували на північ та північний-схід України, оминаючи південь, оскільки на цьому напрямку українська ППО показала себе якнайкраще. Минулої ночі ворог знову вирішив про себе нагадати.

"Цього разу вони використовували нову тактику, намагаючись оминути нашу ППО. Зокрема, спрямували "Шахіди" зі східного узбережжя Азовського моря і на досить низькій висоті. Це для того, щоб вони були максимально непомітні на підходах. Тому й повітряна тривога була оголошена вже під час роботи ППО", — пояснила Наталія Гуменюк.

Як повідомили в Повітряних силах України, із 17 запущених БпЛА українська ППО знищила 14. 13 "шахедів" були збиті над Одещиною, та 1 — у Миколаївській області

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки бойової авіації має Київ. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що передача застарілих винищувачів має стати знаком для західних союзників про те, що настав час переходити до наступного кроку допомоги ЗСУ.