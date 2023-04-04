Збили 14 "Шахедів": російські окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе (фото)

Командування Повітряних сил заявило, що вдалося збити 14 ударних безпілотників РФ, але було зафіксовано близько 17 пусків.

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В ніч на 4 квітня російські війська атакували Одесу та Одеську область дронами-камікадзе. Про це заявив голова Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

За його словами, сили ППО також змогли збити неназвану кількість БПЛА.

"Щойно ворог завдав ударів по Одесі та Одеському району ударними БПЛА. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збитки", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Крук нагадав, що у воєнний час не всі події можна коментувати чи виставляти у мережі. Він попросив місцевих жителів не фіксувати роботу сил ППО чи прильотів на камеру.

Журналіст Андрій Цаплієнко також показав фото спалахів, які спостерігали місцеві мешканці під час вибухів в Одесі.

У мережі публікують фото "спалахів" з Одеси, які місцеві жителі спостерігали під час вибухів

Потім командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що в ніч на 4 квітня сили ППО змогли збити 14 дронів-камікадзе Shahed-135 та Shahed-131.

"Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Південь" знищено 14 "шахедів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки бойової авіації має Київ. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що передача застарілих винищувачів має стати знаком для західних союзників про те, що настав час переходити до наступного кроку допомоги ЗСУ.

Губернатор Брянської області РФ 3 березня заявив, що безпілотник атакував місцевий військкомат. Внаслідок атаки БПЛА було пошкоджено будівлю військкомату в Сівському районі