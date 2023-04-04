Сбили 14 "Шахедов": российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе (фото)

Командование Воздушных сил заявило, что удалось сбить 14 ударных беспилотников РФ, но всего было зафиксировано около 17 пусков.

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В ночь на 4 апреля российские войска атаковали Одессу и Одесскую область дронами-камикадзе. Об этом заявил глава Одесской Районной военной администрации Юрий Крук.

По его словам, силы ПВО также смогли сбить неназванное количество БПЛА.

"Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть убытки", — говорится в сообщении.

Кроме того, Крук напомнил, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять в сети. Он попросил местных жителей не фиксировать работу сил ПВО или прилеты на камеру.

Журналист Андрей Цаплиенко также показал фото вспышек, которые наблюдали местные жители во время взрывов в Одессе.

В сети публикуют фото "вспышек" из Одессы, которые местные жители наблюдали во время взрывов

Затем командование Воздушных сил ВСУ заявило, что в ночь на 4 апреля силы ПВО смогли сбить 14 дронов-камикадзе Shahed-135 и Shahed-131.

"В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно с района восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Юг" уничтожено 14 "шахедов", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько боевой авиации есть у Киева. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подметил, что передача устаревших истребителей должна стать знаком для западных союзников о том, что пора переходить к следующему шагу помощи ВСУ.

Губернатор Брянской области РФ 3 марта заявил, что беспилотник атаковал местный военкомат. В результате атаки БПЛА было повреждено здание военкомата в Севском районе