"Сигнал для нас": в Литве опасаются из-за размещения ядерного оружия РФ в Беларуси

По словам главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса, у НАТО должна быть четкая позиция по решению Кремля, которое грозит ядерным апокалипсисом странам Балтии.

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Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что планы России разместить в Беларуси ядерное оружие является не просто риторикой и могут понести за собой последствия. Об этом он рассказал в интервью порталу LRT во вторник, 4 апреля.

По его словам, это заявление президента РФ Владимира Путина нужно воспринимать вполне серьезно. На предстоящем саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, будет обсуждаться вопрос укрепления стран Балтии.

"Это не просто риторика. Прежде всего, я думаю, не должно остаться незамеченным, что время, когда они должны привезти оружие, — это июль. Что еще произойдет в июле — это Вильнюсский саммит НАТО. Я думаю, что они хотят, чтобы все лидеры свободного мира собрались в Вильнюсе. Всего в нескольких километрах от него они будут тащить старые ракеты. Так что это определенно сигнал для нас", — заявил Габриэлюс Ландсбергис.

Примечательно, что ядерное орудия уже прибывало в Калининград, однако ситуация с Беларусью значительно меняет ситуацию и угрожает безопасности всего мира. В Литве убеждены, что у НАТО должна быть четкая позиция касаемо этого вопроса.

Напомним, 4 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Беларусь получила комплекс "Искандер-М", способный запускать ядерные ракеты. Местные военные начали обучаться с ОТРК на одном из полигонов Беларуси, а часть авиации Беларуси может применять ядерные средства поражения. И это несмотря на безъядерный статус страны.

26 марта Франция просила РФ отказаться от размещения ядерного оружия в Беларуси. В местном МИД считают, что международные нормы контроля над вооружениями оказались под угрозой дестабилизации после ядерных соглашений РФ с Беларусью, и призвали Россию отказаться от этого шага.